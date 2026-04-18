Advertisement

"مذكرة التفاهم" أنهت اتفاق تشرين الثاني 2024

18-04-2026 | 23:12
كتبت "نداء الوطن":
 
 
تُشكل "مذكرة التفاهم بين لبنان وإسرائيل" التي نشرتها وزارة الخارجية الأميركية، انعطافة تاريخية تخرج العلاقات اللبنانية- الإسرائيلية من دوامة العداء إلى أفق السلام الدائم.
 
 
وتكمن الأهمية الاستراتيجية لهذه المذكرة أنها فكّت الارتباط السياسي والأمني بين الملف اللبناني والأجندة الإيرانية. إن خارطة الطريق التي رسمتها المذكرة لم تعد تقتصر على إنهاء حالة العداء أو استعادة السيادة فحسب، بل جعلت من السلام الشامل حجر الزاوية والمآل النهائي لهذا المسار.
 
 
وليس تفصيلًا عابراً ورود عبارة "يؤكّد لبنان وإسرائيل أنّ البلدين ليسا في حالة حرب". المذكرة تجاوزت القرار 1701 وأنهت مفعول اتفاق وقف الاعمال العدائية تاريخ 27 تشرين الثاني 2024، وسقطت ذريعة جنوب الليطاني وشماله. أعادت المذكرة تعداد القوى المخولة حصرًا بحمل السلاح في لبنان وهي: الجيش اللبناني، قوى الأمن الداخلي، المديرية العامة للأمن العام المديرية العامة لأمن الدولة، الجمارك اللبنانية، والشرطة البلدية.
 

- في فترة الايام العشرة لوقف اطلاق النار ستحصل مفاوضات، وقد تمدد الفترة اذا تقدمت المفاوضات، واستطاع الجيش بسط سلطة الدولة.
 

- كما في اتفاق 2024 تحتفظ إسرائيل بحقّها في اتخاذ جميع التدابير اللازمة دفاعًا عن النفس، في أي وقت، ضدّ الهجمات المخطَّط لها أو الوشيكة أو الجارية. ولا يقيّد وقف الأعمال العدائية هذا الحقّ.
 

- يطلب لبنان وإسرائيل من الولايات المتحدة تيسير مزيد من المفاوضات المباشرة بين البلدين لحلّ جميع المسائل العالقة.
 

وفي ما يلي خلاصة النقاط الأساسية في اتفاق وقف إطلاق النار لمدة 10 أيام:
 
 
1. الشروط العسكرية والأمنية
 

إسرائيل:
 
 
- توقف العمليات الهجومية ضد لبنان، وتحتفظ بحق الدفاع عن النفس ضد أي تهديد (وشيك أو قائم).
 

لبنان:
 
 
- اتخاذ خطوات لمنع "حزب الله" وأي جماعات مسلحة غير حكومية من تنفيذ هجمات ضد إسرائيل.
 

- حصر السلاح بيد القوات الأمنية الرسمية اللبنانية فقط.
 

2. سيادة لبنان
 

- الاعتراف بأن قوات الأمن اللبنانية وحدها مسؤولة عن السيادة والدفاع.
 

- لا يحق لأي جهة أخرى (دولة أو جماعة) لعب دور ضامن لسيادة لبنان.
 

3. دور الولايات المتحدة
 

- الوساطة في الاتفاق والمفاوضات. تسهيل مفاوضات إضافية لحل القضايا العالقة (مثل ترسيم الحدود).
 

- دعم لبنان ضمن جهود أوسع لتحقيق الاستقرار في المنطقة.
 

الإيجابيات:
 
 
- تفاوض مباشر على أعلى المستويات يكسر محرمات سابقة كثيرة.
 

- تجنيب لبنان دمار أكبر بوقف إطلاق النار الذي أتى بطلب من الدولة اللبنانية.
 

- إتاحة فرصة جديدة للدولة اللبنانية لتحصر السلاح بيدها وتبرهن قدرتها على ذلك خلال 10 أيام قابلة للتمديد إذا حصل ذلك بالفعل.
 

العقبات:
 
 
- قدرة الجيش على تطبيق نزع السلاح.
 

- رفض "الثنائي" فكرة المفاوضات المباشرة.
 

- المطالبة بالانسحاب الإسرائيلي قبل أي شيء آخر.
 

- التمسك بالسلاح.  

Advertisement
