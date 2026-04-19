قصف مدفعي وتفجيرات.. قائمة بآخر الخروقات الإسرائيلية لـهدنة لبنان

تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
20
o
بيروت
20
o
طرابلس
19
o
صور
18
o
جبيل
18
o
صيدا
19
o
جونية
18
o
النبطية
15
o
زحلة
15
o
بعلبك
17
o
بشري
14
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
لبنان
قصف مدفعي وتفجيرات.. قائمة بآخر الخروقات الإسرائيلية لـ"هدنة لبنان"
Lebanon 24
19-04-2026
|
02:47
A-
A+
photos
0
A+
A-
سُجلت، اليوم الأحد، خروقات
إسرائيلية لوقف إطلاق النار، إذ نفذ العدو تفجيرات ناهيك عن قصف بسلاحٍ المدفعية.
و
أفيدَ عن تحليق لطائرات مسيرة في أجواء جسر برج رحال
الرئيسي
، فيما عمدت قوات الجيش
الإسرائيلي
إلى تفجير منازل بين بلدتي البياضة والناقورة، كما قامت بتجريف المداخل الفرعية واقفال الطرقات المؤدية الى عدد من البلدات في القطاع
الغربي
بواسطة الردم والتراب.
كذلك، استهدف قصف مدفعي مُعاد بلدة
كونين
في خرق جديد لوقف إطلاق النار.
وخلال ساعات يوم السبت، نفذ العدو سلسلة تفجيرات في المناطق التالية:
1- الخيام
2- مركبا
3- عيتا الشعب
4-
بنت جبيل
5- ديرسريان
6- حانين
7- شمع
8- البياضة
10- القنطرة
11- رشاف
12- الناقورة
أيضاً، استهدف العدو بـ"المدفعية" المناطق التالية:
1-
الخيام
2- كونين
3- بنت
جبيل
4- الطيري
5- كونين
6- تولين
7- وادي الحجير
8- قبريخا
9- بيت ياحون
10- بيت ليف
11- القنطرة
12- نهر زوطر الشرقية
13-
يحمر
الشقيف
مواضيع ذات صلة
"لبنان 24": قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف بلدة الخيام رغم الهدنة التي أعلنت ليل أمس
الإسرائيلية
الإسرائيلي
يوم الأحد
الناقورة
بنت جبيل
الرئيسي
الخيام
تابع
قد يعجبك أيضاً
عبدالله استنكر تصريح ولايتي بشأن لبنان: "سقطة جديدة"
الراعي: الشعب يرفض الحرب
في بيان.. "التقدمي" يستنكر الاعتداء على عناصر "اليونيفيل"
جهاز العلاقات الخارجية في "الكتائب" استنكر حادثة الغندورية: لإجراء تحقيق سريع وشفاف
آليات المصلحة الوطنية لنهر الليطاني تواصل تنفيذ الأشغال في طيرفلسيه
الأكثر قراءة
أموال ستصل إلى لبنانيين قريبا.. هذا حجمها
في الضاحية.. خطوة جديدة لـ"الحزب"
ماذا وجد مواطنون عادوا إلى منازلهم في الجنوب؟
ممثل لبنانيّ ينشر فيديو لمنزله المدمّر: أول صبحية بعد وقف إطلاق النار
عن رفض عون الاتصال بنتنياهو.. ماذا قالت صحيفة إسرائيلية؟
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
05:21 | 2026-04-19
عبدالله استنكر تصريح ولايتي بشأن لبنان: "سقطة جديدة"
05:18 | 2026-04-19
الراعي: الشعب يرفض الحرب
05:13 | 2026-04-19
في بيان.. "التقدمي" يستنكر الاعتداء على عناصر "اليونيفيل"
05:11 | 2026-04-19
جهاز العلاقات الخارجية في "الكتائب" استنكر حادثة الغندورية: لإجراء تحقيق سريع وشفاف
05:08 | 2026-04-19
آليات المصلحة الوطنية لنهر الليطاني تواصل تنفيذ الأشغال في طيرفلسيه
05:00 | 2026-04-19
ترقّب وتأهب.. ماذا بين سوريا و"حزب الله"؟
فيديو
بعد 48 عاماً في خدمة الأذان.. رحيل مؤذن الأقصى الشيخ ناجي القزاز
Lebanon 24
بعد 48 عاماً في خدمة الأذان.. رحيل مؤذن الأقصى الشيخ ناجي القزاز
16:59 | 2026-04-18
19/04/2026 12:23:30
Lebanon 24
Lebanon 24
مادونا تفاجئ "كوتشيلا" بعودة بعد 20 عاماً.. وتُشعل المسرح مع سابرينا كاربنتر (فيديو)
Lebanon 24
مادونا تفاجئ "كوتشيلا" بعودة بعد 20 عاماً.. وتُشعل المسرح مع سابرينا كاربنتر (فيديو)
16:44 | 2026-04-18
19/04/2026 12:23:30
Lebanon 24
Lebanon 24
بشعر أشقر.. شاهدوا آخر إطلالة لزوج الفنانة أصالة
Lebanon 24
بشعر أشقر.. شاهدوا آخر إطلالة لزوج الفنانة أصالة
15:08 | 2026-04-18
19/04/2026 12:23:30
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24