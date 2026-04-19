لبنان

قصف مدفعي وتفجيرات.. قائمة بآخر الخروقات الإسرائيلية لـ"هدنة لبنان"

19-04-2026 | 02:47
قصف مدفعي وتفجيرات.. قائمة بآخر الخروقات الإسرائيلية لـهدنة لبنان
سُجلت، اليوم الأحد، خروقات إسرائيلية لوقف إطلاق النار، إذ نفذ العدو تفجيرات ناهيك عن قصف بسلاحٍ المدفعية.
وأفيدَ عن تحليق لطائرات مسيرة في أجواء جسر برج رحال الرئيسي، فيما عمدت قوات الجيش الإسرائيلي إلى تفجير منازل بين بلدتي البياضة والناقورة، كما قامت بتجريف المداخل الفرعية واقفال الطرقات المؤدية الى عدد من البلدات في القطاع الغربي بواسطة الردم والتراب.


كذلك، استهدف قصف مدفعي مُعاد بلدة كونين في خرق جديد لوقف إطلاق النار.
 

وخلال ساعات يوم السبت، نفذ العدو سلسلة تفجيرات في المناطق التالية:

1- الخيام 
2- مركبا 
3- عيتا الشعب
5- ديرسريان
6- حانين
7- شمع
8- البياضة 
10- القنطرة
11- رشاف
12- الناقورة 
أيضاً، استهدف العدو بـ"المدفعية" المناطق التالية:

1- الخيام
2- كونين
3- بنت جبيل
4- الطيري
5- كونين
6- تولين
7- وادي الحجير
8- قبريخا
9- بيت ياحون
10- بيت ليف
11- القنطرة
12- نهر زوطر الشرقية
13- يحمر الشقيف

