قصف مدفعي وتفجيرات.. قائمة بآخر الخروقات الإسرائيلية لـهدنة لبنان

سُجلت، اليوم الأحد، خروقات إسرائيلية لوقف إطلاق النار، إذ نفذ العدو تفجيرات ناهيك عن قصف بسلاحٍ المدفعية.

و

أفيدَ عن تحليق لطائرات مسيرة في أجواء جسر برج رحال ، فيما عمدت قوات الجيش إلى تفجير منازل بين بلدتي البياضة والناقورة، كما قامت بتجريف المداخل الفرعية واقفال الطرقات المؤدية الى عدد من البلدات في القطاع بواسطة الردم والتراب.





كذلك، استهدف قصف مدفعي مُعاد بلدة في خرق جديد لوقف إطلاق النار.



وخلال ساعات يوم السبت، نفذ العدو سلسلة تفجيرات في المناطق التالية:



1- الخيام

2- مركبا

3- عيتا الشعب

4-

5- ديرسريان

6- حانين

7- شمع

8- البياضة

10- القنطرة

11- رشاف

12- الناقورة

أيضاً، استهدف العدو بـ"المدفعية" المناطق التالية:



1-

2- كونين

3- بنت

4- الطيري

5- كونين

6- تولين

7- وادي الحجير

8- قبريخا

9- بيت ياحون

10- بيت ليف

11- القنطرة

12- نهر زوطر الشرقية