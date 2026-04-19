تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
20
o
بيروت
20
o
طرابلس
19
o
صور
20
o
جبيل
18
o
صيدا
19
o
جونية
18
o
النبطية
15
o
زحلة
15
o
بعلبك
19
o
بشري
14
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
لبنان
مختار بدبهون وفعاليات استنكروا قرار منح شركات الترابة ترخيصاً بمتابعة الجرف
Lebanon 24
19-04-2026
|
04:46
A-
A+
photos
0
A+
A-
عقد اجتماع طارئ في قرية بدبهون ضم مختار القرية سليم
الأيوبي
وفعاليات، واستنكر المجتمعون في بيان "كيف أنه في يوم حداد وطني سقط فيه مئات الضحايا وآلاف الجرحى ونكست الأعلام وأقفلت المؤسسات، يتجاهل
مجلس الوزراء
آلام اللبنانيين وانكسار قلوبهم ودمار بيوتهم، ويتفرغ الى منح الأذونات لجرافات شركات الترابة لتنهش ما تبقى من جبال بدبهون وثرواتها الباطنية".
وسأل البيان: "كيف لمجلس الوزراء أن يسمح بمتابعة الجرف ونهش الجبال في قرية فجرت صخورها وسلبت آثارها، وقضي على تراثها ونهبت ثرواتها الباطنية، وقضم من جبالها ووديانها ما معدله 80% من مساحتها الاجمالية؟ وكيف لمجلس الوزراء أن يتوجه في قراره الى البلديات ويتجاهل قرية بدبهون المفجوعة التي لا يوجد فيها بلدية؟ وكيف يعقل ان تعقد وزيرة البيئة اجتماعها الشهير نهار امس دون ان تدعو ممثلاً عن قرية بدبهون ولا تعير أي أهمية لهذه القرية التي تُحتضر من جراء الجرائم البيئية التي نفذت فيها ودون أن تبلغ مختارها او اي من فعالياتها بالاجتماع المذكور؟"
وختم: "بدبهون قرية محرومة من الماء منذ مئة عام، وأهلها يشترون الماء بواسطة الصهاريج، وفي دائرتها الصغرى عشرات المنتجعات التي تسرق الماء مع شركات الترابة من نبع الجرادة الذي هو على مرمى حجر منها. بدبهون بلا شبكة صرف صحي ولا حتى مستوصف ولا خدمات عامة. بدبهون بلا بلدية ولا قوى أمنية. بدبهون ستحاسبكم أمام المراجع الوطنية والدولية.
Lebanon 24
19/04/2026 15:52:57
بيان يتهم شركات الترابة بـ"التلويث الممنهج" في قرى لبنانية
19/04/2026 15:52:57
لجنة أزمة المقالع: شركات الترابة تضلل الرأي العام وتتاجر بلقمة عيش العمال
19/04/2026 15:52:57
رابطة مخاتير المتن استنكرت الإعتداء على مختار قرنة الحمرا فيليب طعمة
19/04/2026 15:52:57
لبنان
إقتصاد
مجلس الوزراء
الأيوبي
الترا
جمالي
جرادة
ترابة
أيوب
تابع
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
فيديو
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24