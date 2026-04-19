عبارة تستخدمها إسرائيل لأول مرة… ما هو "الخط الأصفر" في جنوب لبنان؟

لكن ماذا تقصد إسرائيل بهذا "الخط الأصفر"؟

تشير المعطيات المتداولة إلى أنّ هذا الخط الجديد يوازي فعلياً القرى والبلدات اللبنانية الحدودية التي توغلت فيها القوات منذ الثاني من آذار الماضي، ويقدَّر عددها بنحو 55 بلدة وقرية.

ويمتد هذا الخط داخل الأراضي اللبنانية بمحاذاة "الخط الأزرق" الفاصل مع إسرائيل، على عمق يتراوح بين 4 و10 كيلومترات، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية. ويشمل مساراً يمتد من بلدة الناقورة وصولاً إلى الخيام شمال شرقي مستوطنة المطلة، مروراً بعدد من البلدات مثل الشمعية، عيتا الشعب، بنت جبيل، والعديسة.

ورغم عدم وجود تقديرات دقيقة للمساحة الفاصلة بين الخطين، فإن الترجيحات تشير إلى أنّ الجيش الإسرائيلي يسيطر فعلياً على 55 بلدة وقرية في تلك المنطقة.

وبحسب هذه المقاربة، تُعتبر المنطقة الواقعة بين "الخطين الأزرق والأصفر" بمثابة "منطقة إطلاق نار حر"، ما يؤدي عملياً إلى إخلائها من السكان وتحويلها إلى ساحة عمليات مفتوحة تُستخدم كخط دفاع متقدم ونقطة انطلاق لأي عمليات محتملة.

في المقابل، أوضح مصدر عسكري إسرائيلي أنّ القوات تنفذ عمليات "مسح وتمشيط" في المناطق التي تنتشر فيها حتى ما يُعرف بالخط الأصفر، بهدف تحديد مواقع مسلحين أو أسلحة، مشيراً إلى أنّه "في حال رُصد أي تهديد، يتم التعامل معه فوراً"، وفق ما نقلته صحيفة "يديعوت أحرونوت".