تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

عبارة تستخدمها إسرائيل لأول مرة… ما هو "الخط الأصفر" في جنوب لبنان؟

Lebanon 24
A-
A+
عبارة تستخدمها إسرائيل لأول مرة… ما هو الخط الأصفر في جنوب لبنان؟
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كتبت "العربية.نت": للمرة الأولى منذ بدء المواجهات بين إسرائيل و"حزب الله" في لبنان، أعلن الجيش الإسرائيلي، أمس السبت، عن إنشاء ما وصفه بـ"خط أصفر" فاصل في جنوب لبنان، على غرار الخط الذي يفصل قواته عن المناطق الخاضعة لسيطرة حركة "حماس" في قطاع غزة، ما أثار تساؤلات وقلقاً في الأوساط اللبنانية.

في المقابل، أكد مصدر عسكري لبناني أنّ "الخط الأصفر غير موجود عملياً"، معتبراً أنّ "الجانب الإسرائيلي يحاول من خلال هذا الإعلان فرض واقع مشابه لما هو قائم في غزة".

وأضاف المصدر أنّ "لا معطيات لدينا حول هذا الأمر، وكل ما يُتداول بشأنه يأتي من الطرف الإسرائيلي فقط".
 

لكن ماذا تقصد إسرائيل بهذا "الخط الأصفر"؟

تشير المعطيات المتداولة إلى أنّ هذا الخط الجديد يوازي فعلياً القرى والبلدات اللبنانية الحدودية التي توغلت فيها القوات الإسرائيلية منذ الثاني من آذار الماضي، ويقدَّر عددها بنحو 55 بلدة وقرية.

ويمتد هذا الخط داخل الأراضي اللبنانية بمحاذاة "الخط الأزرق" الفاصل مع إسرائيل، على عمق يتراوح بين 4 و10 كيلومترات، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية. ويشمل مساراً يمتد من بلدة الناقورة وصولاً إلى الخيام شمال شرقي مستوطنة المطلة، مروراً بعدد من البلدات مثل الشمعية، عيتا الشعب، بنت جبيل، والعديسة.

ورغم عدم وجود تقديرات دقيقة للمساحة الفاصلة بين الخطين، فإن الترجيحات تشير إلى أنّ الجيش الإسرائيلي يسيطر فعلياً على 55 بلدة وقرية في تلك المنطقة.

وبحسب هذه المقاربة، تُعتبر المنطقة الواقعة بين "الخطين الأزرق والأصفر" بمثابة "منطقة إطلاق نار حر"، ما يؤدي عملياً إلى إخلائها من السكان وتحويلها إلى ساحة عمليات مفتوحة تُستخدم كخط دفاع متقدم ونقطة انطلاق لأي عمليات محتملة.

في المقابل، أوضح مصدر عسكري إسرائيلي أنّ القوات تنفذ عمليات "مسح وتمشيط" في المناطق التي تنتشر فيها حتى ما يُعرف بالخط الأصفر، بهدف تحديد مواقع مسلحين أو أسلحة، مشيراً إلى أنّه "في حال رُصد أي تهديد، يتم التعامل معه فوراً"، وفق ما نقلته صحيفة "يديعوت أحرونوت".

سيناريو غزة

وكانت إسرائيل قد انسحبت في قطاع غزة إلى ما يُعرف بـ"الخط الأصفر"، والذي يغطي أكثر من نصف مساحة القطاع، وذلك بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيّز التنفيذ في 10 تشرين الأول الماضي، بعد عامين من الحرب التي أسفرت عن أكثر من 72 ألف قتيل فلسطيني وما يزيد عن 172 ألف جريح.

إلا أنّ الفارق الأساسي يتمثل في أنّ هذا الخط في غزة أتى ضمن تفاهمات واتفاق مرحلي، فيما يُطرح في الحالة اللبنانية كإجراء إسرائيلي أحادي الجانب.

ويُذكر أنّ وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس كان قد أكّد، الجمعة الماضية، نية تل أبيب مواصلة السيطرة على جميع المناطق التي احتلتها في جنوب لبنان.

ويأتي ذلك في وقت سجّلت فيه إسرائيل خروقات متعددة لاتفاق وقف إطلاق النار في يومه الأول، شملت عمليات قصف وتفجيرات.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن، مساء الخميس، وقفاً لإطلاق النار في لبنان لمدة 10 أيام، عقب اتصالات أجراها مع كل من الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

مواضيع ذات صلة
لبنان

عربي-دولي

دونالد ترامب

وزير الدفاع

الإسرائيلية

جنوب لبنان

الإسرائيلي

اللبنانية

حزب الله

قطاع غزة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
11:46 | 2026-04-19
Lebanon24
11:43 | 2026-04-19
Lebanon24
10:38 | 2026-04-19
Lebanon24
10:31 | 2026-04-19
Lebanon24
09:55 | 2026-04-19
Lebanon24
08:49 | 2026-04-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24