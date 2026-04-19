عن حادثة اليونيفيل..هذا ما زعمه الجيش الإسرائيلي

أعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عبر أكس، أنه "وبناء على معلومات استخباراتية لجيش الدفاع ، أطلق النار النار نحو عناصر اليونيفيل في خلال وقف إطلاق النار.

وقال: "بعد تحقيق عملياتي واستخباراتي أجراه جيش الدفاع يمكن التأكيد أنه يوم أمس (السبت)، وخلال نشاط لقوة اليونيفيل لإزالة الذخائر التي لم تنفجر في منطقة الغندورية بجنوب ، أطلقت خلية مخربين تابعة لحزب الله الإرهابي النار نحوهم".

وأضاف: "نتيجة لإطلاق النار قتل أحد عناصر اليونيفيل وأصيب ثلاثة آخرون اثنان منهم بجروح خطيرة".

وختم : "يواصل حزب الله الإرهابي استغلال وقف إطلاق النار لدفع وتنفيذ أنشطة إرهابية معرضًا ومخاطرًا بالمدنيين والمنظمات الدولية في لبنان".