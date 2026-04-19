عن حادثة اليونيفيل..هذا ما زعمه الجيش الإسرائيلي

أعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عبر أكس، أنه "وبناء على معلومات استخباراتية لجيش الدفاع الإسرائيلي، أطلق حزب الله النار النار نحو عناصر اليونيفيل في جنوب لبنان خلال وقف إطلاق النار.
وقال: "بعد تحقيق عملياتي واستخباراتي أجراه جيش الدفاع يمكن التأكيد أنه يوم أمس (السبت)، وخلال نشاط لقوة اليونيفيل لإزالة الذخائر التي لم تنفجر في منطقة الغندورية بجنوب لبنان، أطلقت خلية مخربين تابعة لحزب الله الإرهابي النار نحوهم".
وأضاف: "نتيجة لإطلاق النار قتل أحد عناصر اليونيفيل وأصيب ثلاثة آخرون اثنان منهم بجروح خطيرة".
وختم : "يواصل حزب الله الإرهابي استغلال وقف إطلاق النار لدفع وتنفيذ أنشطة إرهابية معرضًا ومخاطرًا بالمدنيين والمنظمات الدولية في لبنان".
#عاجل 🔸معلومات استخباراتية لجيش الدفاع الإسرائيلي تؤكد: حزب الله النار أطاق النار نحو عناصر اليونيفيل في جنوب لبنان خلال وقف إطلاق النار
🔸بعد تحقيق عملياتي واستخباراتي أجراه جيش الدفاع يمكن التأكيد أنه يوم أمس (السبت)، وخلال نشاط لقوة اليونيفيل لإزالة الذخائر التي لم تنفجر في…
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) April 19, 2026
