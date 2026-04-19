إشكال في الميناء.. إطلاق نار وإصابات ومداهمات للجيش

تطوّر إشكال وقع في – محيط بين كل من "و.ح" و "ز.ح" و "ر.ح" من جهة، و "ع.و" و "م.ح" و "ع.ك" من جهة أخرى إلى مواجهة استخدمت فيها ادوات حادة، بحسب ما افادت مندوبة " ".



وبحسب المعلومات فإن الخلاف الذي بدأ على خلفية تكسير مصباح سيارة، تصاعد سريعاً إلى إطلاق نار في الهواء من قبل "و.ح" تلاه عراك بالأيدي وتضارب واستخدام أدوات حادة بين الطرفين.



وقد أسفر الحادث عن إصابة ثلاثة أشخاص بجروح بليغة وهم: "ع.ع" و "ن.ح" و "ع.ك"، حيث نُقلوا إلى لتلقي العلاج، فيما سادت حالة من الهلع في المنطقة.



وعلى الفور باشرت مخابرات الجيش تنفيذ مداهمات أمنية في المنطقة، وتم توقيف شخصين من المتورطين وضبط أسلحة حربية بحوزتهما، على أن يُتابَع التحقيق معهما بإشراف المختص.

