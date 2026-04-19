بالفيديو والصور: الجيش يزيل ساترا اسرائيليا ويستحدث نقطة مراقبة في صور

عملت وحدة مختصة من الجيش على إزالة ساتر ترابي، كان قد وضعه الاحتلال الإسرائيلي بتاريخ ١٨ /٤ /٢٠٢٦ على طريق الماري - عين عرب في صور. كما جرى تركيز نقطة مراقبة عند مثلث الماري - العباسية - عين عرب.
واستكمالًا لأعمال إعادة تأهيل جسر طيرفلسيه - صور، بوشر العمل على تركيز عبّارة… pic.twitter.com/1reXCOnXko
— الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) April 19, 2026
