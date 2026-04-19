في التبانة.. اشكال يتطور الى اطلاق نار

وقع إشكال في منطقة في بين كلٍّ من المدعوَّين (ح.ج) و(م.ح) على خلفيات مالية، تطوّر إلى إطلاق نار، حيث أقدم الأول على إطلاق النار باتجاه الثاني، ما أدى إلى إصابته بطلق ناري، كما أُصيب المدعو (ق.ع) عن طريق الخطأ، بحسب ما افادت مندوبة " ".



وفرّ مطلق النار إلى جهة مجهولة، فيما جرى نقل الجرحى إلى مستشفيات المدينة لتلقي العلاج.



وقد حضرت القوى الأمنية إلى المكان، وباشرت التحقيقات والعمل على تعقّب الفاعل تمهيداً لتوقيفه.

