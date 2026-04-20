هاشم: موقف الرئيس نبيه بري واضح وثابت

اكد النائب هاشم أن "موقف واضح وثابت من موضوع الصراع مع العدو والعدوان المستمر وهذا الأمر ليس جديدًا لأن تاريخه ومواقفه يشهدان على ذلك، وهو يتعاطى مع مبدأ الصراع وفق قناعاته وثوابته الوطنية وما نسمعه بين الحين والآخر لا يعدو كونه ضجيجًا".



ولفت في حديث إلى إذاعة "صوت كل " الى أن "لبنان يتسلّح أولاً بوحدته الداخلية ووحدة موقفه الوطني وهذا ما شدد عليه إلى جانب إرادة اللبنانيين الرافضة للخضوع للإسرائيلي وهناك كلام كثير عن دمار فهذه ليست المرة الأولى".



وبالنسبة إلى الحملات على رئيسي الجمهورية والحكومة ورفع سقف مواقف " "، لفت إلى أنه "لم يكن هناك يومًا توافق كامل وشامل على مقاربة الامور خصوصًا على ملف استراتيجي كاليوم، وهناك مقاربات متعددة ترتفع من حين وآخر، لكن نستطيع ان نتجاوزها بالتأكيد على الخيارات السياسية وتأمين المساحة المشتركة".



ورأى أنه "في لحظة مصيرية علينا أن نعي خطورة الموقف وأن يكون لكل موقف محدوديته وكيفية التعاطي معه".

Advertisement