رئيس ايدالبحث في تطوير العلاقات الاقتصادية والاستثمارية مع سفير باكستان

بحث لتشجيع الاستثمارات في "إيدال" الدكتور ماجد منيمنة مع سفير باكستان الإسلامية في لبنان سلمان أطهر، تطوير العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين.



ووفق بيان،"ركّزت المباحثات على زيادة حجم الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية ودعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة، مع الاستفادة من التجربة الباكستانية في الصناعات الخفيفة، وإعادة التدوير، والتصنيع. كما تم التطرق إلى تعزيز دور "إيدال" كمنصة حاضنة للشراكة بين القطاعين العام والخاص، ونقل الخبرات التقنية، وتسهيل ولوج المنتجات إلى الأسواق الآسيوية، إلى جانب جذب استثمارات باكستانية نوعية في قطاعات ذات قيمة مضافة".



وشدّد منيمنة على "إيدال" بتهيئة بيئة داعمة ومحفزة للاستثمار، فيما أعرب السفير الباكستاني عن رغبة بلاده في تعزيز التعاون المؤسسي وتوسيع حضورها الاقتصادي في لبنان من خلال مشاريع واستثمارات مشتركة.

