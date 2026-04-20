داخل مناطق جنوبية سيطرت عليها إسرائيل... هذا ما يقوم به "حزب الله"

أفادت القناة الـ12 الإسرائيليّة، أنّه "يتّضح من محادثات مع قادة وجنود إسرائيليين، بأن عدداً من مقاتلي " " موجودون داخل المناطق التي يتمركز فيها الجيش في ".



وأضافت القناة الإسرائيليّة، أنّ "معظم المقاتلين لا يتحصنون داخل المنازل التي يدمّرها الجيش الإسرائيليّ هذه الأيام، بل في شبكات أنفاق متشعّبة، وفي أماكن إختباء في المناطق المفتوحة".

وأشارت إلى أنّ "الجيش الإسرائيليّ يعترف أنّ "حزب الله" قد بدأ بالفعل بجمع معلومات دقيقة حول انتشار قوات الإسرائيليّة داخل ، مستخدماً معدات مراقبة متطوّرة وطائرات مسيّرة يصعب إعتراضها".

وتابعت أنّ "حزب الله" انتقل إلى أسلوب عمل لامركزي وسريّ، يتيح للمقاتلين البقاء في الميدان حتى في ظل وجود إسرائيلي كثيف".

وأوضحت أنّ "هذه مناطق واسعة، سيستغرق تفتيشها وقتاً طويلاً جدّاً".