لبنان
نائب من "حزب الله" يعلن: "سنُسقط الخط الأصفر في الجنوب"
Lebanon 24
20-04-2026
|
12:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد النائب حسن فضل الله، في مقابلة مع "وكالة الصحافة
الفرنسية
" من مكتبه في مجلس النواب، أن "
حزب الله
سيعمل على إسقاط الخط الأصفر الفاصل الذي أعلنت
إسرائيل
إقامته في
جنوب لبنان
، على غرار
قطاع غزة
"، مؤكدا أن "أحدا لن يتمكن من تجريد
المقاومة
من سلاحها".
وقال: "هذا الخط الأصفر سنسقطه بالمقاومة، بإصرارنا على حقنا في الدفاع المشروع عن أنفسنا وعن بلدنا، والدولة
اللبنانية
معنية من خلال دبلوماسيتها أن تتحرك في هذا المجال، لا أن تذهب إلى مفاوضات مباشرة".
وأضاف: "عندما يكون هناك احتلال، لن يستطيع أحد أن يأتي إلى المقاومة ليقول لها هناك قرارات بحصرية السلاح أو ما شابه"، واصفا خطوات اسرائيل بأنها "غبية"، ومن شأنها أن "تكرّس حقنا في المقاومة".
واشار الى ان "حزب الله تواصل مع طهران ووضعها في صورة كل الخروقات
الإسرائيلية
، بهدف نقلها الى الجانب الباكستاني ليمارس بدوره ضغطا"، باعتباره الوسيط في المفاوضات بين طهران وواشنطن.
وأوضح أنه "لن يكون هناك وقف لإطلاق النار من جانب واحد، فعندما يمارس الجانب
الإسرائيلي
خروقات أو اعتداءات، بالتأكيد لن تبقى المقاومة مكتوفة الأيدي، ويعود لقيادتها أن تشخص المصلحة في اللحظة التي تأخذ فيها القرار في كيفية التصدي لهذه الخروقات".
وقال فضل الله: "نريد لوقف إطلاق النار أن يستمر وأن يترافق أيضا مع السعي الدؤوب لانسحاب جيش الاحتلال من أرضنا وعودة جميع
النازحين
إلى قراهم، سواء في القرى التي تعرضت للعدوان أو القرى التي احتلها العدو الإسرائيلي، إضافة الى إطلاق الأسرى ومن ثم برنامج لإعادة الاعمار".
وأكد أن "حزب الله لن يقبل بأي اتفاق يعيد الوضع إلى ما كان عليه بعد وقف إطلاق النار الذي أنهى الحرب السابقة مع اسرائيل عام 2024".
ودعا "الدولة الى اتخاذ اجراءات عملية، بينها أن تعيد الجيش إلى مواقعه التي اسنحب منها بعد بدء الحرب الأخيرة، وأن تضغط بما تملك من إمكانات سياسية ودبلوماسية، من أجل تثيبت الهدنة".
كذلك، أكد فضل الله انه "لن يكون هناك نزع لسلاح المقاومة، ولن يتمكن أحد في
لبنان
وفي الخارج أن ينزع سلاح المقاومة".
