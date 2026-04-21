تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

بين الترويج للتهدئة وتعزيز الحضور العسكري… هل تعود الحرب مع نهاية نيسان؟

جاد الحاج - Jad El Hajj

|
Lebanon 24
21-04-2026 | 04:00
A-
A+
بين الترويج للتهدئة وتعزيز الحضور العسكري… هل تعود الحرب مع نهاية نيسان؟
بين الترويج للتهدئة وتعزيز الحضور العسكري… هل تعود الحرب مع نهاية نيسان؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
في ظل تصاعد الإشارات المتناقضة الصادرة عن واشنطن، يعود احتمال الحرب إلى الواجهة كمسار مطروح لا يمكن تجاهله، إذ يتقاطع الحديث عن تصعيد عسكري قريب مع مسار موازٍ يقوم على إدارة التوتر بدل إنهائه، في وقت لا تعكس فيه المعطيات المتراكمة خلال الأسابيع الأخيرة أي اتجاه ثابت نحو التهدئة، بل ترسم بيئة مفتوحة على سيناريوهات أكثر خطورة تتكثف مؤشراتها مع اقتراب نهاية الشهر الجاري.

وانطلاقاً من هذه المؤشرات، لا توحي المقاربة الأميركية الحالية بسلوك طرف يتجه نحو تثبيت الاستقرار بقدر ما تعكس إدارة مباشرة لحالة توتر قائمة، إذ يترافق استمرار الخطاب السياسي عن فرص اتفاق وشيك مع غياب أي مؤشر فعلي على خفض الانتشار العسكري الأميركي في المنطقة، بل على العكس يتعزز الحضور البحري والجوي مع وصول حاملة الطائرات "يو إس إس جيرالد آر فورد"، في دلالة تعكس استعداداً لخيارات تصعيدية لا تنسجم مع مناخات التسوية التي يجري الترويج لها.

في موازاة ذلك، تبدو التصريحات الأميركية وكأنها تخدم وظيفة إضافية تتجاوز السياسة المباشرة، إذ تتقاطع مع ديناميات الأسواق المالية والطاقة. فالتلويح بقرب حل الأزمة، مقابل التهديد المتكرر باستخدام القوة، يخلق تذبذباً في توقعات المستثمرين، وهو ما انعكس فعلياً في حركة أسواق الأسهم والنفط، بما يجعل هذه الازدواجية في الرسائل أقرب إلى إدارة متوازية لتوقعات السوق بالتوازي مع مسار التفاوض.

في المقابل، لا تبدو طهران غافلة عن هذا النمط، بل تتعامل معه عبر رفع منسوب الخطاب والتلويح بأدوات ضغط ميدانية، إذ تشير مصادر شديدة الاطلاع إلى أن التباين في إعلان المواقف المرتبطة بمضيق
"هرمز" لم يكن انعكاساً لقرار نهائي بقدر ما جاء نتيجة اختلاف في التوقيت داخل المؤسسات الإيرانية، قبل أن يُعاد احتواؤه سريعاً عبر تثبيت موقف أكثر صرامة يقوم على التشدّد في شروط التفاوض، والتلويح بخيارات ميدانية مرتبطة بحركة الملاحة في المضيق، وذلك بعد ساعات من تصريحات وزير الخارجية عباس عراقجي.

في هذا السياق، برزت عقدة أساسية في مسار التفاوض تتعلق بمصير اليورانيوم المخصب، وهو بند جرى تسويقه إعلامياً، أميركياً وعربياً، على أنه بات شبه محسوم لمصلحة الطرح الأميركي، إلا أن المصادر كانت قد أشارت منذ وقت مبكر إلى أن هذا الشرط تحديداً يصعب على طهران القبول به، وهو ما تأكد لاحقاً مع تمسكها برفض تسليمه مباشرة للولايات المتحدة، الأمر الذي أعاد فتح باب البحث عن مخارج بديلة مع دخول روسيا على خط الوساطة غير المباشرة. غير أن هذه المحاولة تصطدم بعامل أساسي يتمثل في غياب الثقة المتبادلة بين الطرفين، ما يجعل أي صيغة وسط عرضة للانهيار السريع.

بناءً على ذلك، يتكرّس نمط تفاوضي يقوم على رفع سقف التوقعات إعلامياً ثم تحميل الطرف الآخر مسؤولية التعطيل عند أول نقطة خلاف تمهيداً لإعادة تبرير التصعيد، وهو أسلوب لا ينتج اتفاقاً بقدر ما يؤسس لدورات متكررة من التوتر حيث تصبح الحرب احتمالاً قائماً وليست نتيجة حتمية، لكنها تقترب كلما ضاقت مساحة الحلول الوسط.

ضمن هذا المشهد، لا يمكن اختزال ما يجري بعامل واحد، لأن ما يتحكم به هو توازن دقيق بين الضغط العسكري وإدارة الأسواق وتعقيدات التفاوض النووي، وبالتالي تبدو نهاية نيسان مرشحة لأن تتحول إلى نقطة اختبار حقيقية لمسار الأزمة، إما باتجاه تثبيت قواعد اشتباك جديدة أو الانزلاق نحو مواجهة أوسع.
المصدر: خاص "لبنان 24"
لبنان

خاص

مقالات لبنان24

الأسواق المالية

وزير الخارجية

الإيرانية

الإيراني

واشنطن

النووي

روسيا

الملا

فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24