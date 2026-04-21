عرض إعلانات وهميّة على مواقع التّواصل لبيع أسِرّة وفرشات.. هل وقعتم ضحيته؟

عممت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي بناءً على إشارة المختص صورة الموقوف:



ح. هـ. (مواليد عام 1975، فلسطيني)

للاشتباه بقيامه بأعمال نصب واحتيال عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، من خلال عرض إعلانات لبيع أسِرّة وفرشات نوم بأسعار مخفّضة، مُرفقًا إعلاناته بفيديوهات عن هذه العروض، وعندما يتم التواصل معه من قِبَل أحد الزبائن يطلب منه إرسال دفعة من المبلغ عبر أحد مكاتب تحويل الأموال، كعربون شراء، وبعد أن يستولي على الأموال تنقطع به سبل الاتّصال.



لذلك، تطلب هذه المديريّة العامّة من الذين وقعوا ضحيّة أعماله، وتعرّفوا إليه، الاتّصال بشعبة المعلومات – فرع على الرقم: 705127-01، تمهيدًا لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة.

