شح الدولار في لبنان بدأ!؟

يؤكد عدد كبير من الإقتصاديين ان سيكون في المرحلة المُقبلة أمام تبعات مالية صعبة جراء تداعيات الضربات من أبرزها شح الدولار في السوق.



وفي هذا السياق، يؤكد والمالي الدكتور عبر " " ان "المرحلة المُقبلة ستشتد صعوبة وشح الدولار سيظهر أكثر في السوق خاصة في حال استمرار مرحلة الحرب والاضطرابات التي يعيشها لبنان" .



وأوضح ان "التحويلات التي كانت تصل إلى لبنان بدأت تخف تدريجيا اما نتيجة فرض قيود على هذه التحويلات او نتيجة عدم القدرة على التحويل خاصة ان معظم الدول التي تأتي منها الأموال نالت نصيبها من الحرب خاصة التي كانت تُشكل النسبة الأكبر من التحويلات، يُضاف إلى ذلك ارتفاع تكلفة المعيشة وزيادة الضرائب في وفي أميركا وكندا، وبالتالي هذه الأمور مجتمعة تركت أثرا سلبيا على التحويلات إلى لبنان".



ولفت إلى ان "خطوط التهريب ونقل الأموال إلى لبنان خفت وضاقت كثيرا وأصبحت تحت الرقابة المشددة".



وأكد ان السوق اللبناني بدأ يُعاني من الشح بالعملات الأجنبية، في مُقابل ذلك زاد إنفاق الدولة بالدولار".



وقال: "إذا عادت الدولة للدفع بالليرة فهذا يعني ان كتلة السيولة بالليرة اللبنانية سترتفع وإذا بقيت تدفع بالدولار فسنحتاج إلى مزيد من الدولارات".



وحذر من ان "لبنان سيواجه معضلة كبيرة"، وقال: "في النصف الأول من شهر نيسان ارتفعت احتياطات قليلا بنحو 140 مليون دولار ولكن هذه الاحتياطات ليس لها علاقة بوضع الخزينة"، مشيرا إلى ان "هذه الموجودات تأتي اما من ايداعات في المصارف او من خلال عمليات تجارية تحصل لحساب المصارف".

