تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

الكنائس أيضاً بين ضحايا الحرب في الجنوب والضاحية

رانيا عبيد - Rania Obeid

|
Lebanon 24
21-04-2026 | 15:45
A-
A+
الكنائس أيضاً بين ضحايا الحرب في الجنوب والضاحية
الكنائس أيضاً بين ضحايا الحرب في الجنوب والضاحية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
لم يقتصر الاعتداء الاسرائيلي على تحطيم تمثال للسيد المسيح في بلدة دبل جنوبي لبنان، إذ إن العدوان الإسرائيلي ومنذ بدء الحرب في ٨ تشرين الأول ٢٠٢٣، جعل الكنائس والمعالم الدينية المسيحية في مرمى القصف والنيران، ما أسفر عن تضرر كنائس تاريخية عدة  في جنوب لبنان ومناطق قريبة من الضاحية الجنوبية لبيروت.

 ومن أبرز هذه الكنائس كنيسة مار جاورجيوس للروم الكاثوليك في بلدة دردغيا قضاء صور.
 


 كنيسة مار جرجس في بلدة يارون، قضاء بنت جبيل، التي تضررت من جراء قصف مدفعي إسرائيلي، إضافة إلى تدمير مزار وتمثال القديس جاورجيوس في البلدة نفسها.
 

كما لحق الدمار بكنيسة مار يوحنا المعمدان في بلدة سردا، قضاء مرجعيون، بعد تفجير منازل في المنطقة.
 

 كما أظهرت مقاطع مصورة جنوداً إسرائيليين يعبثون داخل كنيسة مار ماما في دير ميماس ويسخرون من رموزها الدينية.



 كذلك تضررت كنيسة السيدة في بلدة علما الشعب، قضاء صور، نتيجة القصف المتكرر، ما أدى إلى تحطم الزجاج الملون وتصدع الجدران وسقوط أجزاء من السقف.
 
 


وامتدت الأضرار أيضاً إلى كنيسة السيدة في الخيام قضاء مرجعيون. 
 



كذلك تضررت كنيسة "سيدة الانتقال" الواقعة في "حارة المسيحيين" بمدينة النبطية من جراء القصف الاسرائيلي لمناطق مجاورة منها.



والى منطقة الحدث في الضاحية الجنوبية لبيروت، تضررت كنيسة سيدة النجاة، من جراء غارات إسرائيلية استهدفت مناطق مجاورة لها.



استهداف المناطق السكنية أو قصف محيطها لم يوفّر الكنائس والمزارات التاريخية، التي تُعد جزءاً من الذاكرة الدينية والثقافية، للشعب اللبناني.
المصدر: خاص "لبنان 24"
لبنان

خاص

مقالات لبنان24

جنوب لبنان

الإسرائيلي

المسيحيين

المسيحية

إسرائيل

مرجعيون

مسيحية

بيروت

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

رانيا عبيد - Rania Obeid

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
16:45 | 2026-04-21
Lebanon24
16:39 | 2026-04-21
Lebanon24
16:10 | 2026-04-21
Lebanon24
16:00 | 2026-04-21
Lebanon24
15:30 | 2026-04-21
Lebanon24
15:09 | 2026-04-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24