الكنائس أيضاً بين ضحايا الحرب في الجنوب والضاحية

لم يقتصر الاعتداء الاسرائيلي على تحطيم تمثال للسيد المسيح في بلدة دبل جنوبي ، إذ إن العدوان ومنذ بدء الحرب في ٨ تشرين الأول ٢٠٢٣، جعل الكنائس والمعالم الدينية في مرمى القصف والنيران، ما أسفر عن تضرر كنائس تاريخية عدة في ومناطق قريبة من الضاحية الجنوبية لبيروت.



ومن أبرز هذه الكنائس كنيسة مار جاورجيوس للروم الكاثوليك في بلدة دردغيا قضاء صور.





كنيسة مار جرجس في بلدة يارون، قضاء بنت جبيل، التي تضررت من جراء قصف مدفعي إسرائيلي، إضافة إلى تدمير مزار وتمثال القديس جاورجيوس في البلدة نفسها.



كما لحق الدمار بكنيسة مار يوحنا المعمدان في بلدة سردا، قضاء ، بعد تفجير منازل في المنطقة.

أهالي قرية سردا الحدودية دخلوا إلى بلدتهم وسط قرع جرس كنيسة مار يوحنا المعمدان pic.twitter.com/P3sNxUJYQV — Lebanon 24 (@Lebanon24) February 18, 2025

كما أظهرت مقاطع مصورة جنوداً إسرائيليين يعبثون داخل كنيسة مار ماما في دير ميماس ويسخرون من رموزها الدينية.



🚨⚡️ جنود إسرائيليون يدنسون كنيسة في لبنان:



جنود من لواء " " الإسرائيلي يقتحمون كنيسة في دير ميماس، مدينة مسيحية جنوب لبنان، وقاموا بالسخرية من السيدة العذراء وأداء "مراسم زواج مسيحية" بشكل ساخر. pic.twitter.com/06tfD22SKZ — الموجز الروسي | Russia news 🇷🇺 (@mog_Russ) November 27, 2024



كذلك تضررت كنيسة السيدة في بلدة علما الشعب، قضاء صور، نتيجة القصف المتكرر، ما أدى إلى تحطم الزجاج الملون وتصدع الجدران وسقوط أجزاء من السقف.





وامتدت الأضرار أيضاً إلى كنيسة السيدة في الخيام قضاء مرجعيون.







كذلك تضررت كنيسة "سيدة الانتقال" الواقعة في "حارة " بمدينة النبطية من جراء القصف الاسرائيلي لمناطق مجاورة منها.



والى منطقة الحدث في الضاحية الجنوبية لبيروت، تضررت كنيسة سيدة النجاة، من جراء غارات إسرائيلية استهدفت مناطق مجاورة لها.







استهداف المناطق السكنية أو قصف محيطها لم يوفّر الكنائس والمزارات التاريخية، التي تُعد جزءاً من الذاكرة الدينية والثقافية، للشعب اللبناني.