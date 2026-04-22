لبنان

"اختطاف" عند الحدود؟ قضية عنصر "الحرس الجمهوري" تتفاعل

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
22-04-2026 | 07:59
اختطاف عند الحدود؟ قضية عنصر الحرس الجمهوري تتفاعل
اختطاف عند الحدود؟ قضية عنصر الحرس الجمهوري تتفاعل
أثيرت تساؤلات عديدة حول قضية اختفاء الشاب باتريك أنترانيك بكاريان خلال زيارة له إلى منطقة مرجعيون قبل أيام، خصوصاً أن الحديث عن اختطافه من قبل الجيش الإسرائيلي يتقدّم.

وتحدثت مصادر أمنيّة عن أنَّ الجهات المعنيّة تحقق في المسألة لمعرفة ما إذا كان بكاريان، وهو عنصر في لواء الحرس الجمهوري، قد اختُطف فعلاً من قبل الجيش الإسرائيلي خصوصاً أنّ مسألة مروره باتجاه الإسرائيليين لا تتم إلا عبر منطقة تل النحاس حيث تتمركز قوة مُعادية هناك.

وذكرت المصادر أن البحث ما زال مستمراً للعثور على سيارة بكاريان، فيما لا معلومات حتى الآن تحسمُ ما حصل معه وسط بروز رواية غير محسومة تقول إنه "ضلّ الطريق" حتى وصل إلى تل النحاس آتياً من مرجعيون.

أما عن سبب مجيئ بكاريان إلى المنطقة، فقد قيلَ أن الشخص المذكور كان يحاول لقاء شابة نازحة في منطقة مرجعيون، لكن مصادر محلية في المنطقة تقول إنه لا وجود لنازحين هناك، ما يجعل هذه الفرضية ضعيفة جداً.
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
سفراء "الخماسية" عند رئيس الجمهورية اليوم وفرنسا تدعو "لاقتران القول بالفعل"
lebanon 24
Lebanon24
22/04/2026 19:14:38 Lebanon 24 Lebanon 24
الحرس الثوري عن "جيرالد آر فورد": انسحاب يكشف "عجز" واشنطن
lebanon 24
Lebanon24
22/04/2026 19:14:38 Lebanon 24 Lebanon 24
تفاعل واسع مع مشهد وفاة "وضحى" في "شارع الأعشى 2"
lebanon 24
Lebanon24
22/04/2026 19:14:38 Lebanon 24 Lebanon 24
"قنبلة موقوتة" في كندا.. ألف عنصر من الحرس الثوري يهددون أمن أميركا
lebanon 24
Lebanon24
22/04/2026 19:14:38 Lebanon 24 Lebanon 24

الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:27 | 2026-04-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:24 | 2026-04-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:22 | 2026-04-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:53 | 2026-04-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:19 | 2026-04-22 Lebanon 24 Lebanon 24

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
12:10 | 2026-04-22
Lebanon24
12:05 | 2026-04-22
Lebanon24
12:01 | 2026-04-22
Lebanon24
12:00 | 2026-04-22
Lebanon24
11:55 | 2026-04-22
Lebanon24
11:50 | 2026-04-22
