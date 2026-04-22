"اختطاف" عند الحدود؟ قضية عنصر "الحرس الجمهوري" تتفاعل

أثيرت تساؤلات عديدة حول قضية اختفاء الشاب باتريك أنترانيك بكاريان خلال زيارة له إلى قبل أيام، خصوصاً أن الحديث عن اختطافه من قبل الجيش يتقدّم.



وتحدثت مصادر أمنيّة عن أنَّ الجهات المعنيّة تحقق في المسألة لمعرفة ما إذا كان بكاريان، وهو عنصر في ، قد اختُطف فعلاً من قبل الجيش الإسرائيلي خصوصاً أنّ مسألة مروره باتجاه الإسرائيليين لا تتم إلا عبر منطقة تل النحاس حيث تتمركز قوة مُعادية هناك.



وذكرت المصادر أن البحث ما زال مستمراً للعثور على سيارة بكاريان، فيما لا معلومات حتى الآن تحسمُ ما حصل معه وسط بروز رواية غير محسومة تقول إنه "ضلّ الطريق" حتى وصل إلى تل النحاس آتياً من .



أما عن سبب مجيئ بكاريان إلى المنطقة، فقد قيلَ أن الشخص المذكور كان يحاول لقاء شابة نازحة في منطقة مرجعيون، لكن مصادر محلية في المنطقة تقول إنه لا وجود لنازحين هناك، ما يجعل هذه الفرضية ضعيفة جداً.

