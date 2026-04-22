مرقص يلتقي وفد "الميادين": تأكيد على تنظيم العلاقة الإعلامية وتعزيز التعاون

22-04-2026 | 09:26
مرقص يلتقي وفد الميادين: تأكيد على تنظيم العلاقة الإعلامية وتعزيز التعاون
استقبل وزير الإعلام المحامي د. بول مرقص، مدير مكتب بيروت في قناة "الميادين" روني ألفا، الذي أوضح بعد اللقاء أن" التواصل والتعاون مع المؤسسات الرسمية، وفي مقدّمها وزارة الإعلام، هو أمر طبيعي ودائم".

وأشار ألفا إلى أنه "تم وضع وزير الإعلام في صورة مضامين العمل الإعلامي في لبنان، والتطرق إلى ملف حرية الصحافة والإعلام".

ولفت الفا إلى أنه "تم الاتفاق على استمرار اللقاءات التشاورية بما يخدم الإعلام اللبناني".

وفي سياق متصل، استقبل وزير الإعلام نقيب المصورين علي علوش، حيث جرى التشديد على ضرورة حماية الصحافيين والمصورين، والمطالبة بحقوقهم على المستوى الدولي والمؤسساتي، مع تأكيد التنسيق الدائم بين نقابة المصورين ووزارة الإعلام والجيش اللبناني ووزارة الداخلية لمتابعة قضايا حماية الإعلاميين في لبنان. كما تم الاتفاق على مجموعة خطوات سيعمل الوزير مرقص على تنفيذها لتعزيز حماية الصحافيين والمصورين".
