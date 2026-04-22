الرئيس عون عزّى فرنسا وقيادة "اليونيفيل" باستشهاد الجندي الفرنسيّ

تبلغ رئيس الجمهورية بعد ظهر اليوم نبأ استشهاد الجندي الفرنسي الذي كان في عداد المصابين في حادثة إطلاق النار التي تعرضت لها دورية فرنسية من قوة "اليونيفيل" في بلدة الغندورية قبل ايام .وجدد ادانته للحادث مكررا تعازيه إلى الدولة وقيادة " اليونيفيل"، معتبراً أن الجندي الشهيد انضم مع رفيقه الى قافلة من القوات الدولية الذين رووا بدمائهم ارض الجنوب أسوة بكوكبة من شهداء والقوى الامنية الأخرى.