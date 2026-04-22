تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
14
o
بيروت
14
o
طرابلس
15
o
صور
15
o
جبيل
15
o
صيدا
16
o
جونية
13
o
النبطية
8
o
زحلة
9
o
بعلبك
7
o
بشري
10
o
بيت الدين
7
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
"اغتيال متعمد".. سياسيون وصحافيون ينعون آمال خليل
Lebanon 24
22-04-2026
|
16:39
A-
A+
photos
0
A+
A-
بألمٍ كبير، يودع
لبنان
والجسم الصحافي اللبناني الزميلة الشهيدة آمال خليل، التي استشهدت جراء غارة إسرائيلية استهدفت بلدة الطيري في
جنوب لبنان
.
ردود الفعل على استشهاد خليل تتوالى، إذ نعاها سياسيون وصحافيون، معربين عن حزنهم إزاء المصاب الجلل الذي ألمّ بالجسم الإعلامي في لبنان، اليوم الأربعاء.
وزير الإعلام
بول مرقص نعى خليل قائلاً: "بحزنٍ كبير، ننعي الصحافية الشهيدة آمال خليل، التي استهدفها جيش
الاحتلال
الإسرائيلي
أثناء تأديتها واجبها المهني في نقل الحقيقة في الطيري- جنوب لبنان".
وأضاف: "إن استهداف الصحافيين جريمة موصوفة وانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني لن نسكت عنه، ونعود ونناشد العالم والمنظمات الدولية المساندة في التحرّك لوقفه ومنع تكراره".
وختم: "
الرحمة
لروح الشهيدة، والصبر لعائلتها وزملائها".
بدوره، كتب
المدير العام
لوزارة الاعلام حسان فلحة عبر "
فيسبوك
": "عندما يجدل الطيبون خيوط حياتهم على شرف الانتماء إلى المهنة، وعندما يكتبون مجد التاريخ بعزة الموقف. لا يأبهون للاشرار في العالم والقتلة، الذي يصمت بعض أهل الداخل حتى
على حسن
النية في الادانة للمحتل الاسرائيلي".
وتابع: "آمال خليل سكبت مدادها فوق دمائها، ويممت وجه الرحيل إلى حيث أرادت جنوب الجنوب. استودعته زهرةً تشبه طلة صباحها نسمة، ودمعة وابتسامة، وفراشة غفت على مخدة وطن منسي مسبي ونسيت كل اشيائها الجميلة تلفح عطر بقائها الأبدي".
وختم: "الاغتيال المتعمد للزميلة الاعلامية آمال خليل من قبل الاحتلال الاسرائيلي، جريمة حرب موصوفة".
إلى ذلك، أعلن نادي الصحافة أنه "تلقى بألم شديد نبأ استشهاد الزميلة آمال خليل جراء اعتداء إسرائيلي أثناء قيامها بعملها الصحفي فدفعت روحها ودماءها ثمنا لقضية آمنت بها".
وأضاف: "إن نادي الصحافة الذي يتمنى الشفاء العاجل للزميلة زينب فرج، يدين بأشد العبارات هذا الإعتداء الذي يأتي في سياق مسلسل إسرائيلي باستهداف الصحافيين والعاملين في الحقل الإعلامي، ويدعو إلى أوسع تضامن بين الصحافيين في مواجهة ما يتعرضون له والمس المتواصل بأداء مهامهم الصحافية ويطالب بتدخل دولي لحماية الصحافة في لبنان جراء ما يتعرض له العاملون فيها من انتهاكات واعتداءات تطاولهم في مختلف الأراضي
اللبنانية
من أي جهة أتت".
Advertisement
المدير العام
وزير الإعلام
جنوب لبنان
الإسرائيلي
اللبنانية
الاحتلال
إسرائيل
على حسن
تابع
Advertisement
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24