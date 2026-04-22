تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

"اغتيال متعمد".. سياسيون وصحافيون ينعون آمال خليل

Lebanon 24
22-04-2026 | 16:39
A-
A+
اغتيال متعمد.. سياسيون وصحافيون ينعون آمال خليل
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
بألمٍ كبير، يودع لبنان والجسم الصحافي اللبناني الزميلة الشهيدة آمال خليل، التي استشهدت جراء غارة إسرائيلية استهدفت بلدة الطيري في جنوب لبنان.

ردود الفعل على استشهاد خليل تتوالى، إذ نعاها سياسيون وصحافيون، معربين عن حزنهم إزاء المصاب الجلل الذي ألمّ بالجسم الإعلامي في لبنان، اليوم الأربعاء.

وزير الإعلام بول مرقص نعى خليل قائلاً: "بحزنٍ كبير، ننعي الصحافية الشهيدة آمال خليل، التي استهدفها جيش الاحتلال الإسرائيلي أثناء تأديتها واجبها المهني في نقل الحقيقة في الطيري- جنوب لبنان".

وأضاف: "إن استهداف الصحافيين جريمة موصوفة وانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني لن نسكت عنه، ونعود ونناشد العالم والمنظمات الدولية المساندة في التحرّك لوقفه ومنع تكراره".

وختم: "الرحمة لروح الشهيدة، والصبر لعائلتها وزملائها".

بدوره، كتب المدير العام لوزارة الاعلام حسان فلحة عبر "فيسبوك": "عندما يجدل  الطيبون خيوط حياتهم على شرف الانتماء  إلى المهنة، وعندما يكتبون مجد التاريخ بعزة الموقف. لا يأبهون  للاشرار في العالم والقتلة، الذي يصمت بعض أهل الداخل حتى على حسن النية في الادانة للمحتل الاسرائيلي".

وتابع: "آمال خليل سكبت مدادها فوق دمائها، ويممت وجه الرحيل إلى حيث أرادت جنوب الجنوب. استودعته زهرةً تشبه طلة صباحها  نسمة، ودمعة وابتسامة، وفراشة غفت على مخدة وطن منسي مسبي ونسيت كل اشيائها الجميلة تلفح عطر بقائها الأبدي".

وختم: "الاغتيال المتعمد للزميلة الاعلامية آمال خليل من قبل الاحتلال الاسرائيلي، جريمة حرب موصوفة".

إلى ذلك، أعلن نادي الصحافة أنه "تلقى بألم شديد نبأ استشهاد الزميلة آمال خليل جراء اعتداء إسرائيلي أثناء قيامها بعملها الصحفي فدفعت روحها ودماءها ثمنا لقضية آمنت بها".

وأضاف: "إن نادي الصحافة الذي يتمنى الشفاء العاجل للزميلة زينب فرج، يدين بأشد العبارات هذا الإعتداء الذي يأتي في سياق مسلسل إسرائيلي  باستهداف الصحافيين والعاملين في الحقل الإعلامي، ويدعو إلى أوسع تضامن بين الصحافيين في مواجهة ما يتعرضون له والمس المتواصل بأداء مهامهم الصحافية ويطالب بتدخل دولي لحماية الصحافة في لبنان جراء ما يتعرض له العاملون فيها من انتهاكات واعتداءات تطاولهم في مختلف الأراضي اللبنانية من أي جهة أتت".
المدير العام

وزير الإعلام

جنوب لبنان

الإسرائيلي

اللبنانية

الاحتلال

إسرائيل

على حسن

تابع
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24