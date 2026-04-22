تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

هل سيلتقي عون نتنياهو قريباً؟ تقرير أميركي يكشف

ترجمة "لبنان 24"

|
Lebanon 24
22-04-2026 | 15:00
A-
A+

facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
نشرت مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات (FDD) الأميركية تقريراً جديداً تحدثت فيه عن لقاء مُتوقع بين الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض خلال الأسابيع المُقبلة، وذلك وفقاً لتصريح أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب والذي قال إنه سيوجه الدعوة لكلا الطرفين.

التقرير الذي ترجمهُ "لبنان24" ذكر إنه رغم الحديث عن "لقاء"، فما يبدو أنّ عون عازمٌ على اتباع مسار سياسي سيرفضهُ الإسرائيليون، وأضاف: "لطالما شنّ لبنان حملة تشويه ضدّ إسرائيل، حتى باتت مصافحة زعيم لبناني لنظيره الإسرائيلي تُعتبر بمثابة نهاية العالم. هذا الاحتمال دفع عون إلى مخاطبة الشعب وتبرير إجراء محادثات مباشرة مع إسرائيل، وقال إن الهدف هو استعادة الوضع الراهن الذي ساد بين انسحاب إسرائيل من لبنان في 25 أيار 2000 وبداية الصراع الإقليمي المتعدد الجبهات في 7 تشرين الأول 2023".

وأكمل التقرير: "خلال هذه الفترة، سادت هدنة فعلية على الحدود المتوترة، وسيُمثل هذا الأمر انتصاراً كبيراً لحزب الله، ولكنه سيكون غير مقبول لإسرائيل. بالنسبة للقدس، لم تعد سياستها القديمة الأرض مقابل السلام قابلة للتطبيق. فبعد هزيمة الجيوش المصرية والأردنية والسورية في حرب حزيران 1967، بدأت إسرائيل في عرض الأراضي التي احتلتها في الصراع مقابل اعتراف العرب بالدولة اليهودية وتطبيع العلاقات. استغرق الأمر من العرب أكثر من عشرين عاماً لقبول العرض، الذي عُرف باسم الأرض مقابل السلام".

وتابع التقرير: "في مؤتمر مدريد عام 1991، أعلنت الدول العربية أنه في حال انسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها عام 1967 - الضفة الغربية، وقطاع غزة، وهضبة الجولان، وجنوب لبنان (الذي احتلته عام 1978) - فإن كل الدول الأعضاء الـ 21 في جامعة الدول العربية ستُطبع علاقاتها مع إسرائيل. وكانت مصر، العضو الثاني والعشرون، قد وقّعت بالفعل معاهدة سلام منفصلة مع إسرائيل عام 1979".

وأضاف: "انقسمت عملية مدريد إلى مسارين منفصلين، أسفر المسار الإسرائيلي الفلسطيني عن اتفاقيات أوسلو، التي قامت بدورها على مبدأ الأرض مقابل السلام. وإثر ذلك، بدأت إسرائيل بتسليم أراضٍ لمنظمة التحرير الفلسطينية، التي عجزت عن تحقيق السلام بسبب عمليات التفجير الانتحارية التي نفذتها حماس والتي أودت بحياة مدنيين إسرائيليين. انهارت العملية في مراحلها الأولى أصبحت بحكم الأمر الواقع، فيما لا يزال نظام الحكم الذاتي الدائم سارياً في الضفة الغربية حتى اليوم".

واستكمل: أما سوريا، التي كانت تسيطر فعلياً على لبنان، فقد أثبتت أنها أكثر صعوبة، وقد استمتع الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد بالأضواء الدولية، ولعب لعبة ماكرة، وظلّ يغير شروط الاتفاق باستمرار، ولم يتم التوصل إلى أي اختراق مع إسرائيل".

وتابع: "بسبب احتلال سوريا للبنان، توقف التقدم اللبناني أيضاً. وعلى عكس جبهة الجولان الهادئة نسبياً، ظل جنوب لبنان منطقة حرب نشطة، وفي الختام وصلت إسرائيل إلى خلاصة تفيد بأنه لا يُمكن إدامة الاحتلال في الجنوب".

وأضاف: "في عام 1997، عرض نتنياهو على بيروت انسحاباً إسرائيلياً كاملاً بشرط واحد، أن تتحمل لبنان مسؤولية أي هجوم على إسرائيل يُشن من أراضيها. رفضت دمشق الصفقة، إذ كان الانسحاب الإسرائيلي سيقوض مبرر وجود حزب الله وذريعة سوريا لاحتلال لبنان. وفي عام 2000، انسحب رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود باراك من لبنان من جانب واحد، وقد تحققت الأمم المتحدة من الحدود وأقرت لمجلس الأمن بأنَّ إسرائيل قد امتثلت امتثالاً كاملاً للقرار 425. في المقابل، تمنت القدس الخير للبنان، وتوقعت أن يعيش الطرفان بسلام على جانبي الحدود، حتى من دون معاهدة سلام".

وتابع: "إثر ذلك، أعلن حزب الله النصر فوراً، لكنه نصر لم يُحقق السلام، وفي غضون أيام من انسحاب إسرائيل، بدأ في اختلاق ذرائع للاحتفاظ بأسلحته، مُضخِّما نزاعات حدودية بسيطة إلى تهديدات وجودية".

واستكمل: "في عام 2006، شنّ حزب الله عملية عبر الحدود على إسرائيل، بزعم تحرير ثلاثة سجناء لبنانيين، لكنها أشعلت حرباً كبرى. وفي عام 2022، هدَّد الحزب بالحرب مع إسرائيل بسبب نزاعات حدودية بحرية. وفي 8 تشرين الأول 2023، فتح جبهة جديدة لدعم غزة’ وفي 2 آذار 2026، عاد إلى الحرب دعماً لإيران".

ويقول التقرير إنَّ "السنوات الـ23 التي تلت انسحاب إسرائيل الأحادي من لبنان، علمت القدسَ ضرورةَ تغيير معادلة الأرض مقابل السلام. والآن ستطالب إسرائيل بالسلام أولاً، سواء من الفلسطينيين في غزة أو من لبنان على حدودها الشمالية، قبل التنازل عن أي أراضٍ".

وتابع: "يبدو أن الرئيس عون والدولة اللبنانية، وخاصة حزب الله، لم يتلقوا تلك الرسالة، فقد حدد عون في خطابه سلسلة من الشروط: أولها وقف دائم لإطلاق النار، ثم انسحاب إسرائيلي، يليه عودة اللاجئين وإعادة إعمار بتمويل أجنبي. ولن يعلن لبنان القوات المسلحة اللبنانية القوة المسلحة الشرعية الوحيدة في البلاد إلا بعد تلبية هذه المطالب".

وأضاف: "من المرجح أن يثير مخطط عون رفضاً إسرائيلياً، ولا تزال القدس تعاني من مرارة الثقة ببيروت في الحفاظ على حدود هادئة بعد اتفاقيات وقف إطلاق النار في أعوام 2000 و2006 و2024. وفي كل مرة، التزم لبنان رسمياً بنزع سلاح حزب الله بينما أعادت الجماعة تسليح نفسها بالكامل".

وأكمل التقرير: "لقد علّمت التجربة الطويلة لإسرائيل في لبنان أنها لا تملك شركاء موثوقين على الجانب الآخر من الحدود. لذا، ستؤمّن إسرائيل حدودها بنفسها، وتتطلب هذه الخطة منطقة عازلة خالية من السكان بعرض عشرة كيلومترات داخل لبنان، وفرض رقابة أمنية مشددة على الأراضي اللبنانية ضد جماعة لا ترغب بيروت في السيطرة عليها أو تعجز عنها".

وختم: "طالما تمسك عون بخطته، فمن المرجح أن يقتصر الاجتماع المرتقب على التقاط صور رمزية بدلاً من إحراز تقدم نحو السلام. وحتى الآن، تشير المحادثات المقررة إلى أن لبنان وإسرائيل سيتحدثان دون جدوى، بدلاً من أن يكون بينهما حوار بنّاء، وهذا تحديداً ما يريده خصوم لبنان، ولا سيما إيران وحزب الله".
المصدر: ترجمة "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
هل سينشر ترامب قوات أميركية على الاراضي الايرانية؟ تقرير يكشف ما يجري في الكواليس
lebanon 24
Lebanon24
23/04/2026 02:42:30 Lebanon 24 Lebanon 24
هل اقتربت نهاية حرب لبنان؟ تقرير إماراتي يكشف وهذا ما قاله عن "الحزب"
lebanon 24
Lebanon24
23/04/2026 02:42:30 Lebanon 24 Lebanon 24
تقرير أميركي يكشف: لماذا تريد إيران "شمول" لبنان بـ"وقف النار"؟
lebanon 24
Lebanon24
23/04/2026 02:42:30 Lebanon 24 Lebanon 24
كم بلغت كلفة الحرب على إيران حتى الآن؟ تقرير اميركي يكشف الارقام
lebanon 24
Lebanon24
23/04/2026 02:42:30 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

صحافة أجنبية

الأمم المتحدة

الإسرائيلي

ميشال عون

اللبنانية

حزب الله

إسرائيل

السورية

الشمالي

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:27 | 2026-04-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:22 | 2026-04-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:01 | 2026-04-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:53 | 2026-04-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:53 | 2026-04-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

ترجمة "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
16:13 | 2026-04-22
Lebanon24
16:00 | 2026-04-22
Lebanon24
18:12 | 2026-04-22
Lebanon24
17:13 | 2026-04-22
Lebanon24
17:00 | 2026-04-22
Lebanon24
16:44 | 2026-04-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24