معزياً بآمال خليل.. الرئيس عون: تعمّد اسرائيل استهداف الإعلاميين هدفه إخفاء حقيقة ارتكاباتها العدوانية

اعرب رئيس الجمهورية عن المه لاستشهاد الإعلامية امال خليل من جراء القصف الذي استهدف بلدة الطيري امس واصيبت فيه ايضا الإعلامية زينب فرج .

ورأى ان تعمّد اسرائيل دائما استهداف الإعلاميين بشكل مباشر هدفه إخفاء حقيقة ارتكاباتها العدوانية ضد ، فضلا عن كونها جرائم ضد الإنسانية تعاقب عليها القوانين والأعراف الدولية وتشكل حافزاً لتدخل لوضع حد لها .

وقدم الرئيس عون تعازيه إلى عائلة الإعلامية الشهيدة التي انضمت إلى قافلة الإعلاميين الذين سبقوها على درب الشهادة على ارض الجنوب ايضا ، كما عزى أسرة جريدة " الاخبار" والأسرة الإعلامية والعربية ، سائلا لها ولهم جميعاً الصبر والعزاء. كما تمنى الشفاء العاجل لزميلتها زينب فرج التي اصيبت في الاعتداء نفسه .

