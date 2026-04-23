Advertisement

لبنان

في الجديدة.. جريمة قتل وإحراق جثة وشعبة المعلومات تكشف الملابسات

23-04-2026 | 03:52
أعلنت المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي أنه وبتاريخ 23-03-2026، ادّعى أحد المحامين بتعرّض المدعو (م. ش.، مواليد عام 1996، سوري الجنسية) لعملية خطف من قبل مجهولين في محلة الجديدة، وذلك أثناء وجوده على متن سيارة رباعية الدفع نوع “رانج روفر” مستأجرة.

وبنتيجة الكشف الميداني الذي قامت به شعبة المعلومات في المحلة المذكورة، عُثر على مظروفَي إطلاق نار عائدين لبندقية كلاشينكوف ومسدس حربي، إضافةً إلى بقعة دماء كبيرة، ما رجّح لدى محققي الشعبة حصول جريمة قتل.

ومن خلال المتابعة، تم العثور على السيارة المستأجرة، وبتفتيشها عُثر في داخلها على هاتف خلوي.

 على الفور، باشرت القطعات المختصة في الشعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف ملابسات الحادثة.

وبنتيجة المتابعة الحثيثة، تم تحديد هوية أحد المشتبه بهم، ويدعى:

– م. م. (مواليد عام 1991، لبناني)

بتاريخ 28-03-2026، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات شعبة المعلومات من توقيفه في محلة الزعرور. وبتفتيش منزله، ضبطت كمية كبيرة من المخدّرات وأسلحة حربية.

بالتحقيق معه، اعترف بقيامه بترويج المخدرات، وبمعرفته بالمدعو (م. ش.)، مشيراً إلى حصول خلاف بينهما فجر تاريخ 23-03-2026 قرب منزله على خلفية قضايا مخدرات. وأفاد أنه أثناء وجوده في المكان، أقدم المغدور على ملاحقته إلى موقف البناية برفقة شخصين آخرين على متن سيارة رباعية الدفع نوع “FJ”، حيث شهر مسدساً حربياً بوجهه وأطلق النار باتجاهه دون إصابته. عندها، أطلق الموقوف النار من بندقية كلاشينكوف كانت بحوزته، ما أدى إلى إصابة (م. ش.) وسقوطه أرضاً، فيما فرّ مرافقاه. وأضاف أنه حاول إسعافه، إلا أنه تبيّن له أنه فارق الحياة، فقام بوضع الجثة داخل سيارته ونقلها إلى بلدة كفر عقاب، حيث عمد إلى إحراقها بهدف إخفاء معالم الجريمة.

وقد أُجريت دلالة على مكان إحراق الجثة في محلة كفر عقاب، حيث تم أخذ عينات لإجراء الفحوصات المخبرية اللازمة. كما أسفر تفتيش منزل الموقوف في البلدة المذكورة عن ضبط كمية إضافية من المخدرات.

أُجري المقتضى القانوني بحق الموقوف، وأُودع مع المضبوطات المرجع المعني بناءً لإشارة القضاء المختص، والعمل مستمر لتوقيف باقي المتورطين.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الخارجية الفلسطينية: نحمّل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن جريمة إحراق المسجد وتداعياتها
lebanon 24
Lebanon24
23/04/2026 13:24:58 Lebanon 24 Lebanon 24
الجميّل: كل عملية مساندة جديدة تزيد من الاحتلال وما يحصل جريمة بحق الشعب اللبناني لصالح إيران
lebanon 24
Lebanon24
23/04/2026 13:24:58 Lebanon 24 Lebanon 24
جريمة مروّعة في بلد عربي.. قتل والديه وهرب
lebanon 24
Lebanon24
23/04/2026 13:24:58 Lebanon 24 Lebanon 24
في صور.. شعبة المعلومات توقف قاتلاً
lebanon 24
Lebanon24
23/04/2026 13:24:58 Lebanon 24 Lebanon 24

شعبة المعلومات

القضاء ا

الزعرور

القضاء

لبنان

الملا

المعن

زعرور

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:21 | 2026-04-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:16 | 2026-04-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:00 | 2026-04-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:55 | 2026-04-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:35 | 2026-04-23 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
06:21 | 2026-04-23
Lebanon24
06:16 | 2026-04-23
Lebanon24
06:00 | 2026-04-23
Lebanon24
05:55 | 2026-04-23
Lebanon24
05:35 | 2026-04-23
Lebanon24
05:34 | 2026-04-23
