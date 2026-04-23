بعد اغتيال العدو الاسرائيلي الإعلامية آمال الخليل.. بيان لـحزب الله!

بعد اغتيال العدو الاسرائيلي الإعلامية آمال الخليل.. بيان لـ"حزب الله"!

23-04-2026 | 05:16
صدر عن العلاقات الإعلامية في حزب الله حول اغتيال العدو الاسرائيلي الإعلامية آمال الخليل، البيان الآتي: "تدين العلاقات الإعلامية في حزب الله بأشد العبارات الجريمة الوحشية الغادرة التي ارتكبها العدو الصهيوني مجددًا بحق الإعلام الوطني الحر، مستهدفًا الإعلامية الزميلة في صحيفة الأخبار آمال خليل، المراسلة الميدانية الجريئة التي شهد على ثباتها وصلابتها تراب الجنوب المجبول بتضحيات وعطاءات أبنائه، والتي التحقت بقافلة الشهداء الإعلاميين الأبطال، أثناء أدائها رسالتها الإعلامية الوطنية في نقل الحقيقة وكشف إجرام العدوالاسرائيلي". 
 
أضاف البيان: "إن هذا الاستهداف المتعمد للإعلامية الشهيدة آمال خليل، ابنة الجنوب الصامد وصوته النابض، وإصابة زميلتها الإعلامية زينب فرج، ومنع وصول المسعفين إليهما بعد احتمائهما داخل أحد المنازل، قبل أن يعمد العدو إلى استهدافه بشكل مباشر، يشكل جريمة موصوفة مكتملة الأركان، ويؤكد حجم الحقد الدفين الذي يحمله هذا الكيان الصهيوني تجاه كل لبناني وطني أصيل، مهما كان موقعه أو دوره. كما يكشف المحاولات اليائسة والفاشلة لإسكات الصوت الحر وكسر إرادة الإعلام الوطني المقاوم الذي يفضح جرائمه ويعرّي وجهه الإجرامي المتوحش". 

ختم البيان: "إننا إذ ننعى الزميلة الشهيدة الإعلامية آمال خليل، نتقدم بأحر التعازي من أسرة صحيفة الأخبار، إدارة وزملاء وعاملين، ومن الأسرة الإعلامية اللبنانية، ومن عائلتها الكريمة، ومن جميع أصدقائها ومحبيها، ونسأل الله تعالى أن يمن على الجريحة زينب فرج بالشفاء العاجل. ونؤكد أن مسيرة الإعلام الوطني الحر ستبقى مستمرة، أكثر حضوراً وصلابة، ولن يفلح إرهاب العدو ولا ضجيج صواريخه من إسكات هذا الصوت الصادح بالحق والحرية".
