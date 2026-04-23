قبلان: قرارات إخلاء المدارس مريبة وتفتقر للواقعية

دان النائب من الاستهداف الممنهج للجسم الصحافي، والذي أسفر عن استشهاد الإعلامية وإصابة زميلتها زينب فرج، واصفاً الجيش الإسرائيلي بأنه "أكثر جيوش العالم انعداماً للأخلاق" كونه يخشى الصورة والكلمة.



وعلى المقلب الداخلي، انتقد قبلان أداء وزارة التربية حيال ملف في قرى ، واصفاً قراراتها بـ"المريبة والمعيبة"، خاصة بعد إلزام المدارس بالانتقال إلى التعليم الحضوري وإخلاء مراكز الإيواء من العائلات التي تفقدت منازلها وعادت لتجد نفسها مهددة بالخروج من المدارس دون بدائل واضحة.



واعتبر قبلان أن التخبط في القرارات الوزارية والتباين في التعامل مع مدارس البلدة الواحدة يفتقر إلى الرؤية الواقعية، محذراً من أن هذا التوجه قد يشعل فتنة أو توترات بين النازحين والمجتمعات المضيفة. وختم بدعوة الحكومة والجهات المعنية إلى وضع خطة مدروسة توائم بين حق التعليم وواجب الإيواء لضمان الاستقرار ومنع أي انقسامات داخلية.

Advertisement