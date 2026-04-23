مجلس الوزراء ملتئم في بعبدا ويبحث جدول اعمال عاديا

التأم في جلسته العادية عند الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم في ، برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، وحضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء.



وسبق الجلسة اجتماع بين الرئيسين عون وسلام، جرى خلاله البحث في الأوضاع العامة في البلاد وآخر المستجدات.





ويستكمل مجلس الوزراء خلال جلسته البحث في الأوضاع الراهنة، حيث سيتم عرض عدد من الملفات من قبل الوزارات المعنية، إلى جانب مناقشة بنود عادية ومنتظمة وشؤون وظيفية وإدارية مدرجة على جدول الأعمال.





كما أطلع رئيس الحكومة نواف سلام مجلس الوزراء على نتائج لقاءاته الأخيرة في مقر ، وزيارته الى واجتماعه مع إيمانويل ماكرون، وما تضمنته هذه اللقاءات من بحث في الملفات والتطورات الإقليمية والدعم الدولي للبنان.

