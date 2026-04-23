تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

سلسلة لقاءات لعون في بعبدا

Lebanon 24
23-04-2026 | 08:17
A-
A+

سلسلة لقاءات لعون في بعبدا
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أكد البطريرك  الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، ان "المفاوضات التي تكلم عنها رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون خالية من أي تضحية او تفريط بحقوق لبنان، وان الرئيس عون لا يقبل بهذا الامر"، مشددا على انه "يكفينا حروبا وخرابا ودمارا".

وأشار الى ان الرئيس عون "يمثل جميع اللبنانيين ويتكلم باسمهم، لا كماروني"، معتبرا ان "خطاب رئيس الجمهورية في 17 نيسان "مفصلي ويستعيد كرامة اللبنانيين المخلصين جميعا وهو من مضمون خطاب القسم".

موقف البطريرك الراعي جاء بعد زيارته قصر بعبدا قبل ظهر اليوم، حيث استقبله رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وعرض معه لاخر التطورات.

بعد اللقاء، ادلى البطريرك الراعي بتصريح قال فيه: "تشرفت بزيارة فخامة رئيس الجمهورية، وهذا واجب لشكره على خطابه في 17 نيسان. هذا خطاب مفصلي يرد الكرامة الى جميع اللبنانيين المخلصين، ويترجم مضمون خطاب القسم الذي أداه امام مجلس النواب، لا سيما وأن رئيس الجمهورية هو الوحيد الذي يقسم اليمين. وقد ترجم خطاب القسم في خطابه بتاريخ 17 نيسان الحالي. وتقوم ترجمته على مبادئ الإخلاص للوطن وحفظ الدستور والقوانين وإحترام إستقلال البلاد وسلامة اراضيها ووحدة لبنان على كامل ترابه. هذا فحوى خطاب فخامته في 17 نيسان".

أضاف: "لقد تكلمنا أيضا على وجوب تأمين الممرات الإنسانية الضرورية للصامدين في قراهم في الجنوب. وهذا حقهم، كما هو واجب دولي ترعاه القوانين الدولية، بحيث تصل إليهم بكافة الطرق المساعدات الغذائية والأدوية، إضافة الى إمكانية التحرك للإستشفاء. وتكلمنا عن الجيش وقيمته، وخاصة عن قائده والحكمة والفطنة والدراية التي يتعامل بها وفق الترتيبات والأنظمة والقوانين وقرارات الحكومة. ان قائد الجيش ثابت في مكانه، وهذا لا شك فيه، ونحن بحاجة الى دعمه من قبل الجميع".

بعد ذلك دار حوار بين الصحافيين والبطريرك الراعي حيث سئل عما إذا كان رئيس الجمهورية الماروني يتحمل مسؤولية الذهاب الى مفاوضات مباشرة وسلام مع إسرائيل من دون إجماع وطني من بقية المكونات، فأجاب: "عندما نتكلم عن رئيس الجمهورية، فإننا لا نتكلم كونه رئيسا مارونيا، بل كرئيس للبنان بأسره ولجميع اللبنانيين. هو لا يتكلم باسم الموارنة، ولا نحن نريده ان يكون للموارنة فقط. نحن نريده ان يكون لجميع اللبنانيين ويتكلم بإسمهم جميعا. وإذا كان الرئيس، كونه مارونيا، يتكلم الى الموارنة دون سواهم، فنحن نرفض هذا الأمر قطعا. من المعروف عرفا، ان رئيس الجمهورية هو ماروني، ورئيس مجلس النواب شيعي، ورئيس الحكومة سني، هذا فقط لجهة الإنتماء. ونحن نريدهم جميعهم ان يتكلموا لبنانيا. هذه قيمة لبنان. ورئيس الجمهورية يتكلم لبنانيا، وهو لم يتكلم مارونيا ابدا. وإذا تكلم ولو لمرة مارونيا فسنعترض على ذلك".

وعن تشكيك الثنائي الشيعي بمسار المفاوضات، وعما اذا كان يعتقد انها ستؤدي الى نتيجة في ظل هذا التشكيك، قال: "المفاوضات تسير الى الآن، وأهم ما فيها ما قاله رئيس الجمهورية في خطاب 17 نيسان، من انها لن تتضمن أي تضحية بأي ذرة من لبنان او بأي امر يخص اللبنانيين. وهذا خطاب وجداني قاله وليس مجرد كلام. نحن نريد السلام في لبنان، ويكفينا حروبا ودمارا وخرابا منذ العام 1975 الى اليوم. وإذا ما عدتم الى قراءة خطاب فخامته، ففيه تأكيد انه لن يكون هناك أي تفريط بأي حق من حقوق لبنان، ولن يكون هناك أي امر الا لخير لبنان وكل اللبنانيين. وأوضح من هكذا كلام لم يحصل. والمفاوضات يجب ان تتم بهدوء ووعي وإدراك. واكرر إن رئيس الجمهورية واضح في خطابه بكافة النقاط إذا ما عدتم الى قراءته، وهو لا يتضمن أي تفريط بأي امر. واصلا هو كرئيس للجمهورية لا يمكنه التفريط بأي حق من حقوق لبنان. من هنا قولي ان خطابه هذا هو ترجمة خطاب قسمه".

وعن إطار المفاوضات، رأى أن "الاساس هو طلب حقوق اللبنانيين، وهذه الحقوق تعني جميع اللبنانيين. اما إذا كان البعض متضررا ربما، ويشكك، فإنني اطمئنه ان ما من امر في خطاب الرئيس يدعوه الى عدم الإطمئنان او التشكيك. وانا أسأل هذا البعض: هل إستقلال لبنان فيه ضرر؟ ام سيادته؟ ام حقوق جميع اللبنانيين؟ ام خروج الإسرائيليين من لبنان؟ ام عودة الأسرى؟ ام أعادة الإعمار؟ كل هذه الأمور فيها اضرار؟ اين هو الضرر الذي يمكن ان يدفع هذا البعض الى التشكيك؟ بالعكس إن كل هذه الأمور تشكل طمأنة لجميع اللبنانيين، وهي تجعلنا نطمئن جميعا".

وعما اذا كانت هناك مساع في الفترة المقبلة لإيصال المساعدات الى القرى الحدودية التي لم تصلها بعد، قال: "حيثما يمكننا ان نصل، فإننا نقوم بإيصال المساعدات، ولذلك نطالب بالممرات الإنسانية لإيصالها الى البلدات كافة. هذا حق لجميع اللبنانيين المحاصرين، لا سيما  المحاصرين من دون أي منفذ. وما اعرفه، اننا نستطيع الوصول بواسطة مؤسساتنا الى كل البلدات التي تمكنا من الوصول إليها. وأي بلدة لا تصلها المساعدات، يجب ان نعرف بها لكي نجد الطرق الكفيلة بإيصالها إليها".

واستقبل الرئيس عون، مستشار وزير الخارجية السعودي  يزيد بن فرحان، واجرى معه جولة افق، تناولت الأوضاع الراهنة في ضوء التطورات الأخيرة ودور المملكة العربية السعودية في مساعدة لبنان على تجاوز الظروف الصعبة التي يمر بها".

وزاريا، عرض رئيس الجمهورية مع وزير التنمية الإدارية فادي مكي لشؤون وزارته، فضلا عن اخر التطورات على الساحة المحلية.

بعد اللقاء، اكد الوزير مكي انه "شدد على الأهمية القصوى لتثبيت وقف إطلاق النار وتوسيعه، وضمان أن يكون شاملا وكاملا"، معتبرا ان "وقف إطلاق النار يجب أن يعني وقفا لكل الأعمال العدائية دون استثناء، بما في ذلك تدمير المنازل في القرى والبلدات الحدودية". وقال: "إن تثبيت هذا المسار يشكل مدخلا أساسيا لبدء أي مفاوضات ولحماية المدنيين وتعزيز الاستقرار".

كما اسقبل الرئيس عون وزيرة البيئة تمارا الزين التي قالت بعد اللقاء: "عرضت لرئيس الجمهورية تقرير الأثر البيئي للإعتداءات الإسرائيلية على لبنان (٢٠٢٣-٢٠٢٥) بعنوان "توجيه المسار نحو التعافي ما بعد الحرب للأنظمة البيئية في لبنان: فهم التحديات واستشراف المستقبل"، والذي سيعرض خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم. والرئيس عون  شكر وزارة البيئة والمجلس الوطني للبحوث العلمية على جهودهما لإنجاز هذا التقرير الذي يعد ركيزة أساسية لإدراج التعافي البيئي ضمن مسار التعافي المتكامل".

واستقبل رئيس الجمهورية، رئيس مجلس الادارة المدير العام لمرفأ بيروت مروان النفي الذي عرض له لتطور العمل في مرفأ بيروت من جهة الاجراءات التي اتخذت في خلال فترة الحرب لضمان استمرارية عمله، ومن ضمنها تمديد دوامات العمل والمحافظة على خطوط إمداد الاقتصاد الوطني.

كما تم خلال اللقاء، عرض للاجراءات التي اتخذت لرفع المستوى التشغيلي والقدرة الاستيعابية لمرفأ بيروت، حيث أشار النفي إلى "ارتفاع عائدات الخزينة من مداخيل مرفأ بيروت بما نسبته ١٢٠ في المئة، مقارنة مع الفترة الزمنية نفسها من العام ٢٠٢٥ على رغم الظروف الصعبة التي مر بها البلد".

وتطرق البحث الى الاجراءات الايلة الى رفع مستوى الامن والسلامة في المرفأ، تطبيقا للمدونة الدولية لامن السفن والمرافق المينائية isps".
Advertisement
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
09:11 | 2026-04-23
Lebanon24
10:32 | 2026-04-23
Lebanon24
10:30 | 2026-04-23
Lebanon24
10:25 | 2026-04-23
Lebanon24
10:23 | 2026-04-23
Lebanon24
10:21 | 2026-04-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24