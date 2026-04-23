بهية الحريري تنعى الصحافية الشهيدة أمال خليل

نعت " " ورئيسة مؤسسة السيدة الصحافية الشهيدة أمال خليل . وقالت في بيان:"بمزيد من الأسى ننعي الصحافية الشهيدة أمال خليل، الوجه الإعلامي المميز والنشيط ، شهيدة الكلمة والواجب والمهنة الرسالة في حب الجنوب ، وهي ابنته التي لم تكن مجرد ناقل للخبر، بل صوتاً وصورةً يضجان حياةً وعنفواناً لشعب يقدّم النموذج تلو الآخر في التعلق بالأرض والتمسك بها والإستعداد للتضحية من أجلها" .أضافت :"اختارت أمال خليل أن تكون دائماً في قلب الحدث الجنوبي، لتفضح جرائم العدو بحق الإنسان والحجر فيه، فأصبح استشهادها في سبيل هذا الهدف الوطني والإنساني هو الحدث، ليضاف اغتيالها جريمةً جديدة في سجل هذا العدو الحافل باستهداف الصحافيين في وفلسطين كما بمجازره بحق الشعبين طيلة عقود من الزمن ، ضارباً عرض الحائط بكل المواثيق والأعراف الدولية التي تكفل حقوق الصحافة والإنسان في هذا العالم".وختمت :"رحم الله الشهيدة أمال خليل ، وأسمى آيات العزاء والتضامن والمواساة لعائلتها وزملائها والأسرة الإعلامية . مع تمنياتنا بالشفاء العاجل للصحافية زينب فرج والسلامة لجميع الإعلاميين".