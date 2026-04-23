وزارة الأشغال تنفي وقف تلزيم مشروع طريق وطى الجوز

علقت وزارة الأشغال العامة في بيان، على ما ورد في أحد التقارير الإعلامية الذي تناول أوضاع الطريق في منطقة وطى وما تضمّنه من معلومات غير دقيقة حول توقف أعمال التلزيم وتحويل الاعتمادات لمعالجة أضرار شبكة الطرق في مناطق العدوان واكدت ما يلي:"أولاً: إن ما ورد في التقرير لجهة "وقف تلزيم المشروع" أو تحويل الاعتمادات المخصصة له إلى معالجة أضرار العدوان في الجنوب هو كلام عارٍ تماماً من الصحة ولا يستند إلى أي معطيات رسمية.ثانياً: إن لم تقم بتوقيف أي مشروع قيد التنفيذ أو قيد التحضير في منطقة وطىالجوز أو أي منطقة أخرى، كما لم يتم تحويل أي اعتماد مرصود لهذه الأشغال إلى أي وجهة أخرى، وتبقى كافة المشاريع خاضعة للأصول القانونية والمالية المرعية الإجراءوالأهم تقلّب الأسعار وتأثيره على المشاريع والاعتمادات المرصودة.ثالثاً: إن معالجة الأضرار الناتجة عن الحرب في الجنوب تتم ضمن خطط منفصلة وباعتمادات مخصصة لها وفقاًللأطر القانونية المعتمدة، ولا تأتي على حساب أي مشروع آخر ضمن خطة الوزارة.رابعاً: تتابع الوزارة بشكل مستمر أوضاع الطرقات في مختلف المناطق ، بما فيها منطقة وطى الجوز، وتقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة وفق الأولويات الفنية والسلامة العامة والاعتمادات المتوافرة، بما يضمن استمرارية المرفق العام وحماية المواطنين.خامساً: تدعو الوزارة إلى توخي الدقة في نقل المعلومات والعودة إلى المصادر الرسمية المختصة قبل نشر أي معطيات من شأنها إثارة البلبلة أو تضليل الرأي العام.إن وزارة الأشغال العامة والنقل تؤكد التزامها الكامل بالشفافية في العامة، وحرصها على تنفيذ كافة الأعمال وفق أعلى المعايير، دون تمييز بين منطقة وأخرى".