وزارة الصناعة تطلق المسح الخاص بأضرار القطاع الصناعي 2026

أصدرت البيان التالي:"في ظلّ العدوان الاسرائيلي المتواصل على والذي أدّى الى تضرّر عدد كبير من المؤسسات الصناعيّة، دماراً جزئيّاً أو كاملاً، في معظم المناطق."وانطلاقاً من دورها في رعاية القطاع الصناعي ودعمه، قامت الوزارة باعداد استبيان الكتروني موجّه الى الصناعيين المتضررين متاح عبر موقعها الالكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي الخاصّة بها ابتداء ، ويتضمن مجموعة من الأسئلة عن حجم الأضرار والكلفة التقديريّة لعملية الترميم او اعادة الاعمار."ان البيانات التي ستتلقاها الوزارة ستشكّل اساساً للعمل الجاد والفعّال مع الجهات المعنية في الداخل والخارج بهدف الوصول الى حلول منصفة ومحقّة وعادلة للمؤسسات المتضررة".