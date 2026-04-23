بالفيديو: الجيش الإسرائيلي يستهدف منصة صواريخ لحزب الله

قام الجيش فجر اليوم الجمعة بنشر فيديو زاعما انه لاستهداف منصة أطلق منها قذائف نحو منطقة شتولا.



وقالت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي واوية في منشور على حسابها في "إكس": "هاجم خلال دقائق معدودة المنصة التي أُطلقت منها عدة قذائف باتجاه منطقة شتولا".



وتابعت: "تم استهداف منصة أخرى مشحونة وجاهزة للإطلاق، كانت تشكل تهديدا على جيش الدفاع الإسرائيلي ودولة ".

وكان حزب الله أعلن مساء أمس الخميس مسؤوليته عن إطلاق الصواريخ على بلدة شتولا ، ردا على انتهاك إسرائيل لوقف إطلاق النار.

