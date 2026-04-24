لبنان
نازحون يتحدثون.. هذا هو "سر" قوتنا ضد إسرائيل
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
24-04-2026
|
02:34
"فوجئنا بكرمهم وحُسن أخلاقهم".. بهذه الكلمات، نطقَ المواطن علي
حوراني
النازح إلى
صيدا
، واصفاً كرم أهل المدينة التي يمكث فيها الآن بأنه "لا يُوصف".
حوراني، المُنحدر من
بنت جبيل
، يقولُ إنه كانت لدي أفكارٌ سيئة عن أهل صيدا في السابق، لكنها تبدّدت جداً وسط الحرب، ويقول: "كانوا يقولون لنا إن الطائفية لن تجعل ابن صيدا يستقبلنا، لكن تبين العكسُ تماماً.. لقد فتحت لنا هذه المدينة أبوابها وأحضانها، ولن ننسى جميل الناس هنا، لأنهم طيبون ولا يعرفون طائفية أو مذهبية. حقاً، لقد شعرنا أننا بين أهلنا فما يقدمونه كثير وكثير".
ويتابع: "أيضاً، قالوا لنا إنَّ أهل
خلدة
لديهم مشكلة مع
النازحين
والشيعة، لكن ما شاهدناه بأعيننا نسف كل هذا الكلام.. حينما نزحنا، اندفع المواطنون هناك لمساعدتنا وتقديم الطعام والثياب لنا.. حقاً، لعنت السياسة التي حاولت تفريق أبناء البلد الواحد.
من ناحيته، يقولُ النازح حسن ترحيني من
قضاء النبطية
إنَّ الخلافات السياسية جعلت الناس يقفون في وجه بعضهم البعض، مُستبعداً حدوث حربٍ أهلية في
لبنان
بعكس ما يجري التهويل له، وأضاف: "نحنُ لن نرضى أن نكون وقوداً لمشاريع تدميرية ولن نرضى بأن نجعل وطننا متناحراً. سنبقى معاً وسنواجه كل صوت يدعو للحرب الداخلية لأنها لا تعنينا".
ويضيف: "هذه الحرب كانت صعبة لكنها كشفت عن وجه إيجابي وهو
الوحدة الوطنية
. عندما نكونُ معاً لا تهزنا
إسرائيل
، وهذا هو السر الذي يجعلنا أقوياء ضد عدونا.. وحقاً، في الاتحاد قوة وطبعاً في التشرذم ضعف، وهذا ما علينا فهمه جميعاً".
ما يقوله المواطنون يكشفُ عن "تشابك وطني" يساعدُ على تحصين الوحدة الداخلية في وجه كل مشاريع التقسيم، فيما النزوح يعتبر عنواناً لتعزيز التلاحم، وهذا ما تجلى عند النازحين الذين وجدوا أنفسهم بين أهلهم، مُسقطين الأفكار الطائفية المُفبركة.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
قاسم للنازحين: وجهوا غضبكم ضد إسرائيل فقط
Lebanon 24
قاسم للنازحين: وجهوا غضبكم ضد إسرائيل فقط
24/04/2026 13:36:25
24/04/2026 13:36:25
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تستخدم إسرائيل "سلاح الليزر" في حربها ضدّ "حزب الله"؟
Lebanon 24
هل تستخدم إسرائيل "سلاح الليزر" في حربها ضدّ "حزب الله"؟
24/04/2026 13:36:25
24/04/2026 13:36:25
Lebanon 24
Lebanon 24
لحظات صعبة يتحدث عنها نازحون.. صيام تحت الخطر!
Lebanon 24
لحظات صعبة يتحدث عنها نازحون.. صيام تحت الخطر!
24/04/2026 13:36:25
24/04/2026 13:36:25
Lebanon 24
Lebanon 24
"القوات" تستنكر حملة ضد الوزير مرقص
Lebanon 24
"القوات" تستنكر حملة ضد الوزير مرقص
24/04/2026 13:36:25
24/04/2026 13:36:25
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
الوحدة الوطنية
قضاء النبطية
النازحين
بنت جبيل
إسرائيل
النبطية
الطائف
الشيعة
تابع
قد يعجبك أيضاً
بالصورة.. وفاة جندي من "اليونيفيل" متأثراً بجروح أصيب بها الشهر الماضي
Lebanon 24
بالصورة.. وفاة جندي من "اليونيفيل" متأثراً بجروح أصيب بها الشهر الماضي
06:28 | 2026-04-24
24/04/2026 06:28:37
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور.. لقاء بين عون وماكرون في نيقوسيا
Lebanon 24
بالصور.. لقاء بين عون وماكرون في نيقوسيا
06:22 | 2026-04-24
24/04/2026 06:22:25
Lebanon 24
Lebanon 24
قبلان: لن نسمح بتسليم لبنان أو المساس بسيادته
Lebanon 24
قبلان: لن نسمح بتسليم لبنان أو المساس بسيادته
06:19 | 2026-04-24
24/04/2026 06:19:10
Lebanon 24
Lebanon 24
النهب مستمر.. إسرائيليون يسرقون "الذهب" في جنوب لبنان
Lebanon 24
النهب مستمر.. إسرائيليون يسرقون "الذهب" في جنوب لبنان
06:18 | 2026-04-24
24/04/2026 06:18:03
Lebanon 24
Lebanon 24
سلام اتصل بنظيره الأردني وشكره على تقديم مساعدات للبنان
Lebanon 24
سلام اتصل بنظيره الأردني وشكره على تقديم مساعدات للبنان
06:12 | 2026-04-24
24/04/2026 06:12:02
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بالفيديو: "عبارة" من سفيرة لبنان في أميركا أعجبت ترامب.. شاهدوه
Lebanon 24
بالفيديو: "عبارة" من سفيرة لبنان في أميركا أعجبت ترامب.. شاهدوه
02:16 | 2026-04-24
24/04/2026 02:16:56
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلاميّة الـ"أم تي في" تُفاجىء يورغو شلهوب: انت رجل أحلامي
Lebanon 24
إعلاميّة الـ"أم تي في" تُفاجىء يورغو شلهوب: انت رجل أحلامي
15:17 | 2026-04-23
23/04/2026 03:17:00
Lebanon 24
Lebanon 24
استقالة مفاجئة تهز فريق التفاوض الإيراني
Lebanon 24
استقالة مفاجئة تهز فريق التفاوض الإيراني
13:13 | 2026-04-23
23/04/2026 01:13:23
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاوض بالنار: هدنة على الورق وحرب على الأرض
Lebanon 24
تفاوض بالنار: هدنة على الورق وحرب على الأرض
09:01 | 2026-04-23
23/04/2026 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
المنطقة بإنتظار مفاوضات باكستان.. هل تتجاوب ايران؟
Lebanon 24
المنطقة بإنتظار مفاوضات باكستان.. هل تتجاوب ايران؟
10:01 | 2026-04-23
23/04/2026 10:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
