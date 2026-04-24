تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
21
o
بيروت
20
o
طرابلس
20
o
صور
19
o
جبيل
19
o
صيدا
20
o
جونية
20
o
النبطية
22
o
زحلة
20
o
بعلبك
12
o
بشري
20
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
مفتي بعلبك الهرمل: التسويف أخطر من الفشل
Lebanon 24
24-04-2026
|
04:33
A-
A+
photos
0
A+
A-
حذر مفتي محافظة
بعلبك الهرمل
الشيخ الدكتور بكر الرفاعي من "التسويف البطيء" الذي وصفه بأنه أشد فتكاً بالقيم من الفشل المفاجئ، مشدداً على أن زمن الفتن ليس زمن بناء بل زمن حصانة وصمود.
وقال الرفاعي في خطبة الجمعة إن "المبادرة للخير لم تعد خياراً ثانوياً بل ضرورة لحفظ الدين والإنسانية"، محذراً من أن الفتن "تعيد تشكيل المفاهيم، فتلبس التنازل ثوب
الحكمة
، والتفريط ثوب الواقعية، والصمت عن الباطل ثوب التعقل".
وفي معرض تناوله للاعتداءات المتكررة على
المسجد
الأقصى
، اعتبرها "تعبيراً صارخاً عن محاولة كسر هوية كاملة واستهداف رمزية دينية وحضارية".
وانتقد المفتي ما يتعرض له الصحافيون والمسعفون والأطباء، قائلاً: "حين تتحول الكاميرا إلى هدف وسيارة الإسعاف إلى مرمى نيران، فإن ذلك يكشف عن منطق يسعى إلى إلغاء الشاهد ومنع النجدة". وشدد على أن الإعلام "أمانة في نقل الحقيقة وليس منصة للمصالح أو الأهواء".
وعلى صعيد الوضع السياسي، دعا الرفاعي إلى "خطاب وطني مسؤول يجنب البلاد الانزلاق إلى أتون الفتن الداخلية"، مؤكداً أن "الاحتضان العربي للبنان يشكل ركيزة أساسية في دعم استقراره"، معتبراً أن البعد العربي للبنان، وتحديداً مع
السعودية
وسوريا، "عنصر توازن مهم في صياغة أي مقاربة سياسية".
ورأى أن "المجتمعات التي تؤجل إصلاحها تفتح على نفسها أبواب الفوضى"، مضيفاً: "الفرص إذا أهدرت لا تعود كما كانت، بل تعود أثقل كلفة وأضيق مجالاً".
Advertisement
Advertisement
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
فيديو
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24