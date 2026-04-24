هل سيشترك لبنان بـمفاوضات إيران؟ الإجابة يكشفها تقرير جديد

نشرت مجلة "فورين بوليسي" الأميركية تقريراً جديداً تحدثت فيه عن مسار الدولة بشأن سلاح " ".



الصحيفة تقول إنه عندما أفادت التقارير بأن الرئيس الأميركي أجبر الحكومة الأسبوع الماضي على كبح جماح هجماتها على وقبول عرضها لإجراء محادثات سلام، اعتقد العديد من المراقبين أن دافعه كان الرغبة في تحقيق نوع من المكاسب الدبلوماسية وسط الحرب مع ، لكن ما لم يحظَ بالاهتمام الكافي هو ما كان يحفز لبنان على السعي وراء تلك المحادثات في المقام الأول.



وأضاف: "منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية الأخيرة مع لبنان، اتهمت الدولة اللبنانية حزب الله بدفع البلاد إلى الحرب بتحريض من إيران، ويبدو الآن أنها تميل إلى السعي نحو حل نهائي للمشكلة. ومن خلال بدء محادثات مباشرة مع ، يأمل لبنان ليس فقط في إنهاء الصراع مع إسرائيل، بل أيضاً في على التهديد الذي يمثله حزب الله داخل البلاد".



وتابع: "لم يتحدث الرئيس اللبناني جوزاف عون بعد مع نظيره ، لكن المحادثات على مستوى السفراء في الأسبوع الماضي كانت أول اتصال دبلوماسي بين الجارتين المتخاصمتين منذ عام 1983، وقد تم الترحيب بها باعتبارها تاريخية - وهي بمثابة فرصة صغيرة للسلام الدائم".



ويوم أمس الخميس، استقبل الرئيس الأميركي في المكتب البيضاوي سفير إسرائيل لدى واشنطن يحيئيل لايتر، والسفيرة اللبنانية لدى ندى معوض، لإجراء جولة ثانية من المحادثات بوساطة أميركية.



ووفقاً للتقرير، "تتقارب المصالح اللبنانية والإسرائيلية إلى حدٍّ يجعل قيام دولة لبنانية قوية، تحتكر صناعة الأسلحة، أمراً يصبّ في مصلحة الطرفين. وحتى الآن، نجح كلا الجانبين في تصوير بداية انفراجة محتملة على أنها تطور إيجابي للرأي العام المحلي".



مع هذا، فإنه ليس واضحاً ما إذا كان ترامب سيُشرك لبنان في المفاوضات مع إيران، ويجعل نزع سلاح حزب الله شرطاً لإنهاء الحرب مع إيران والتوصل إلى اتفاق نهائي. وحتى لو فعل ذلك، فمن غير المرجح أن توافق إيران، بحسب "فورين بوليسي".



كذلك، تضيف الصحيفة: "تمر العلاقات بين إسرائيل ولبنان بمرحلة مفصلية تتطلب صبراً استراتيجياً لإعادة بنائها، وأي خطأ، كالضغط الشديد على غير المستعد لنزع سلاح حزب الله بين عشية وضحاها، قد يُنذر بنشوب صراع طائفي".



ويرى التقرير أنه "من السذاجة الاعتقاد بأن حزب الله سيتخلى عن أسلحته دون قتال"، وأضاف: "لن يكون الحل سهلاً، ومع ذلك، لا تزال أمام إسرائيل ولبنان فرصة لمحاولة إصلاح الوضع". (فورين بوليسي)





