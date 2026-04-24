هل سيشترك لبنان بـمفاوضات إيران؟ الإجابة يكشفها تقرير جديد

لبنان
هل سيشترك لبنان بـ"مفاوضات إيران"؟ الإجابة يكشفها تقرير جديد
Lebanon 24
24-04-2026
|
11:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
نشرت مجلة "فورين بوليسي" الأميركية تقريراً جديداً تحدثت فيه عن مسار الدولة
اللبنانية
بشأن سلاح "
حزب الله
".
الصحيفة تقول إنه عندما أفادت التقارير بأن الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
أجبر الحكومة
الإسرائيلية
الأسبوع الماضي على كبح جماح هجماتها على
لبنان
وقبول عرضها لإجراء محادثات سلام، اعتقد العديد من المراقبين أن دافعه كان الرغبة في تحقيق نوع من المكاسب الدبلوماسية وسط الحرب مع
إيران
، لكن ما لم يحظَ بالاهتمام الكافي هو ما كان يحفز لبنان على السعي وراء تلك المحادثات في المقام الأول.
وأضاف: "منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية الأخيرة مع لبنان، اتهمت الدولة اللبنانية حزب الله بدفع البلاد إلى الحرب بتحريض من إيران، ويبدو الآن أنها تميل إلى السعي نحو حل نهائي للمشكلة. ومن خلال بدء محادثات مباشرة مع
إسرائيل
، يأمل لبنان ليس فقط في إنهاء الصراع مع إسرائيل، بل أيضاً في
القضاء
على التهديد الذي يمثله حزب الله داخل البلاد".
وتابع: "لم يتحدث الرئيس اللبناني جوزاف عون بعد مع نظيره
الإسرائيلي
، لكن المحادثات على مستوى السفراء في
واشنطن
الأسبوع الماضي كانت أول اتصال دبلوماسي بين الجارتين المتخاصمتين منذ عام 1983، وقد تم الترحيب بها باعتبارها تاريخية - وهي بمثابة فرصة صغيرة للسلام الدائم".
ويوم أمس الخميس، استقبل الرئيس الأميركي
دونالد
ترامب
في المكتب البيضاوي سفير إسرائيل لدى واشنطن يحيئيل لايتر، والسفيرة اللبنانية لدى
الولايات المتحدة
ندى معوض، لإجراء جولة ثانية من المحادثات بوساطة أميركية.
ووفقاً للتقرير، "تتقارب المصالح اللبنانية والإسرائيلية إلى حدٍّ يجعل قيام دولة لبنانية قوية، تحتكر صناعة الأسلحة، أمراً يصبّ في مصلحة الطرفين. وحتى الآن، نجح كلا الجانبين في تصوير بداية انفراجة محتملة على أنها تطور إيجابي للرأي العام المحلي".
مع هذا، فإنه ليس واضحاً ما إذا كان ترامب سيُشرك لبنان في المفاوضات مع إيران، ويجعل نزع سلاح حزب الله شرطاً لإنهاء الحرب مع إيران والتوصل إلى اتفاق نهائي. وحتى لو فعل ذلك، فمن غير المرجح أن توافق إيران، بحسب "فورين بوليسي".
كذلك، تضيف الصحيفة: "تمر العلاقات بين إسرائيل ولبنان بمرحلة مفصلية تتطلب صبراً استراتيجياً لإعادة بنائها، وأي خطأ، كالضغط الشديد على
الجيش اللبناني
غير المستعد لنزع سلاح حزب الله بين عشية وضحاها، قد يُنذر بنشوب صراع طائفي".
ويرى التقرير أنه "من السذاجة الاعتقاد بأن حزب الله سيتخلى عن أسلحته دون قتال"، وأضاف: "لن يكون الحل سهلاً، ومع ذلك، لا تزال أمام إسرائيل ولبنان فرصة لمحاولة إصلاح الوضع".
(فورين بوليسي)
مواضيع ذات صلة
لماذا قبلت إسرائيل ولبنان بـ"الهدنة"؟ الإجابة في تقرير أميركيّ
Lebanon 24
لماذا قبلت إسرائيل ولبنان بـ"الهدنة"؟ الإجابة في تقرير أميركيّ
24/04/2026 18:50:03
24/04/2026 18:50:03
Lebanon 24
Lebanon 24
هل سيدخل "حزب الله" إسرائيل؟ الإجابة في تقرير أميركيّ
Lebanon 24
هل سيدخل "حزب الله" إسرائيل؟ الإجابة في تقرير أميركيّ
24/04/2026 18:50:03
24/04/2026 18:50:03
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير أميركي يكشف: لماذا تريد إيران "شمول" لبنان بـ"وقف النار"؟
Lebanon 24
تقرير أميركي يكشف: لماذا تريد إيران "شمول" لبنان بـ"وقف النار"؟
24/04/2026 18:50:03
24/04/2026 18:50:03
Lebanon 24
Lebanon 24
هل اقتربت نهاية حرب لبنان؟ تقرير إماراتي يكشف وهذا ما قاله عن "الحزب"
Lebanon 24
هل اقتربت نهاية حرب لبنان؟ تقرير إماراتي يكشف وهذا ما قاله عن "الحزب"
24/04/2026 18:50:03
24/04/2026 18:50:03
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
دعوة لـ"اعتصام".. موظفو الإدارة العامة يتحرّكون مُجدداً
Lebanon 24
دعوة لـ"اعتصام".. موظفو الإدارة العامة يتحرّكون مُجدداً
11:30 | 2026-04-24
24/04/2026 11:30:59
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الثقافة عرض مع محافظ جبل لبنان تدعيم بنية سرايا بعبدا
Lebanon 24
وزير الثقافة عرض مع محافظ جبل لبنان تدعيم بنية سرايا بعبدا
11:26 | 2026-04-24
24/04/2026 11:26:06
Lebanon 24
Lebanon 24
نتنياهو: بدأنا عملية لتحقيق سلام تاريخي مع لبنان وحزب الله يحاول تخريبها
Lebanon 24
نتنياهو: بدأنا عملية لتحقيق سلام تاريخي مع لبنان وحزب الله يحاول تخريبها
11:22 | 2026-04-24
24/04/2026 11:22:19
Lebanon 24
Lebanon 24
عون: لبنان مستعد للانتقال إلى مرحلة التعافي وشريك في بناء استقرار المنطقة
Lebanon 24
عون: لبنان مستعد للانتقال إلى مرحلة التعافي وشريك في بناء استقرار المنطقة
10:53 | 2026-04-24
24/04/2026 10:53:50
Lebanon 24
Lebanon 24
رابطة قدماء القوى المسلحة: حقوق العسكريين "خط أحمر" والتراجع عنها لن يمر
Lebanon 24
رابطة قدماء القوى المسلحة: حقوق العسكريين "خط أحمر" والتراجع عنها لن يمر
10:49 | 2026-04-24
24/04/2026 10:49:36
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بالفيديو: "عبارة" من سفيرة لبنان في أميركا أعجبت ترامب.. شاهدوه
Lebanon 24
بالفيديو: "عبارة" من سفيرة لبنان في أميركا أعجبت ترامب.. شاهدوه
02:16 | 2026-04-24
24/04/2026 02:16:56
Lebanon 24
Lebanon 24
بري "غير راضٍ" عن وزيرة!
Lebanon 24
بري "غير راضٍ" عن وزيرة!
08:00 | 2026-04-24
24/04/2026 08:00:35
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلاميّة الـ"أم تي في" تُفاجىء يورغو شلهوب: انت رجل أحلامي
Lebanon 24
إعلاميّة الـ"أم تي في" تُفاجىء يورغو شلهوب: انت رجل أحلامي
15:17 | 2026-04-23
23/04/2026 03:17:00
Lebanon 24
Lebanon 24
استقالة مفاجئة تهز فريق التفاوض الإيراني
Lebanon 24
استقالة مفاجئة تهز فريق التفاوض الإيراني
13:13 | 2026-04-23
23/04/2026 01:13:23
Lebanon 24
Lebanon 24
"دعولي ما يكون فيه شي".. فنانة لبنانيّة من المستشفى: "عم نتعذب لحالنا ما حدا بيعرف شي عنا"
Lebanon 24
"دعولي ما يكون فيه شي".. فنانة لبنانيّة من المستشفى: "عم نتعذب لحالنا ما حدا بيعرف شي عنا"
12:40 | 2026-04-23
23/04/2026 12:40:55
Lebanon 24
Lebanon 24
أيضاً في لبنان
11:30 | 2026-04-24
دعوة لـ"اعتصام".. موظفو الإدارة العامة يتحرّكون مُجدداً
11:26 | 2026-04-24
وزير الثقافة عرض مع محافظ جبل لبنان تدعيم بنية سرايا بعبدا
11:22 | 2026-04-24
نتنياهو: بدأنا عملية لتحقيق سلام تاريخي مع لبنان وحزب الله يحاول تخريبها
10:53 | 2026-04-24
عون: لبنان مستعد للانتقال إلى مرحلة التعافي وشريك في بناء استقرار المنطقة
10:49 | 2026-04-24
رابطة قدماء القوى المسلحة: حقوق العسكريين "خط أحمر" والتراجع عنها لن يمر
10:31 | 2026-04-24
المستقبل يتضامن مع نادر صباغ ويرفض استدعاءه لـ "المباحث الجنائية"
فيديو
"ولعت" بين زوجة وطليقة فنان شهير .. والكشف عن تفاصيل مالية وإنسانية مؤلمة (فيديو)
Lebanon 24
"ولعت" بين زوجة وطليقة فنان شهير .. والكشف عن تفاصيل مالية وإنسانية مؤلمة (فيديو)
03:57 | 2026-04-24
24/04/2026 18:50:03
Lebanon 24
Lebanon 24
سلاف فواخرجي تُثير الجدل بوصلة رقص مع هذا الفنان (فيديو)
Lebanon 24
سلاف فواخرجي تُثير الجدل بوصلة رقص مع هذا الفنان (فيديو)
04:50 | 2026-04-22
24/04/2026 18:50:03
Lebanon 24
Lebanon 24
انهارت خلال التشييع.. منة شلبي تودع والدها إلى مثواه الأخير (فيديو)
Lebanon 24
انهارت خلال التشييع.. منة شلبي تودع والدها إلى مثواه الأخير (فيديو)
02:37 | 2026-04-21
24/04/2026 18:50:03
Lebanon 24
Lebanon 24
