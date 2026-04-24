لبنان

هل سيشترك لبنان بـ"مفاوضات إيران"؟ الإجابة يكشفها تقرير جديد

Lebanon 24
24-04-2026 | 11:00
هل سيشترك لبنان بـمفاوضات إيران؟ الإجابة يكشفها تقرير جديد
نشرت مجلة "فورين بوليسي" الأميركية تقريراً جديداً تحدثت فيه عن مسار الدولة اللبنانية بشأن سلاح "حزب الله".

الصحيفة تقول إنه عندما أفادت التقارير بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أجبر الحكومة الإسرائيلية الأسبوع الماضي على كبح جماح هجماتها على لبنان وقبول عرضها لإجراء محادثات سلام، اعتقد العديد من المراقبين أن دافعه كان الرغبة في تحقيق نوع من المكاسب الدبلوماسية وسط الحرب مع إيران، لكن ما لم يحظَ بالاهتمام الكافي هو ما كان يحفز لبنان على السعي وراء تلك المحادثات في المقام الأول.

وأضاف: "منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية الأخيرة مع لبنان، اتهمت الدولة اللبنانية حزب الله بدفع البلاد إلى الحرب بتحريض من إيران، ويبدو الآن أنها تميل إلى السعي نحو حل نهائي للمشكلة. ومن خلال بدء محادثات مباشرة مع إسرائيل، يأمل لبنان ليس فقط في إنهاء الصراع مع إسرائيل، بل أيضاً في القضاء على التهديد الذي يمثله حزب الله داخل البلاد".

وتابع: "لم يتحدث الرئيس اللبناني جوزاف عون بعد مع نظيره الإسرائيلي، لكن المحادثات على مستوى السفراء في واشنطن الأسبوع الماضي كانت أول اتصال دبلوماسي بين الجارتين المتخاصمتين منذ عام 1983، وقد تم الترحيب بها باعتبارها تاريخية - وهي بمثابة فرصة صغيرة للسلام الدائم".

ويوم أمس الخميس، استقبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب في المكتب البيضاوي سفير إسرائيل لدى واشنطن يحيئيل لايتر، والسفيرة اللبنانية لدى الولايات المتحدة ندى معوض، لإجراء جولة ثانية من المحادثات بوساطة أميركية.

ووفقاً للتقرير، "تتقارب المصالح اللبنانية والإسرائيلية إلى حدٍّ يجعل قيام دولة لبنانية قوية، تحتكر صناعة الأسلحة، أمراً يصبّ في مصلحة الطرفين. وحتى الآن، نجح كلا الجانبين في تصوير بداية انفراجة محتملة على أنها تطور إيجابي للرأي العام المحلي".

مع هذا، فإنه ليس واضحاً ما إذا كان ترامب سيُشرك لبنان في المفاوضات مع إيران، ويجعل نزع سلاح حزب الله شرطاً لإنهاء الحرب مع إيران والتوصل إلى اتفاق نهائي. وحتى لو فعل ذلك، فمن غير المرجح أن توافق إيران، بحسب "فورين بوليسي".

كذلك، تضيف الصحيفة: "تمر العلاقات بين إسرائيل ولبنان بمرحلة مفصلية تتطلب صبراً استراتيجياً لإعادة بنائها، وأي خطأ، كالضغط الشديد على الجيش اللبناني غير المستعد لنزع سلاح حزب الله بين عشية وضحاها، قد يُنذر بنشوب صراع طائفي".

ويرى التقرير أنه "من السذاجة الاعتقاد بأن حزب الله سيتخلى عن أسلحته دون قتال"، وأضاف: "لن يكون الحل سهلاً، ومع ذلك، لا تزال أمام إسرائيل ولبنان فرصة لمحاولة إصلاح الوضع". (فورين بوليسي)

Advertisement
مواضيع ذات صلة
لماذا قبلت إسرائيل ولبنان بـ"الهدنة"؟ الإجابة في تقرير أميركيّ
lebanon 24
Lebanon24
24/04/2026 18:50:03 Lebanon 24 Lebanon 24
هل سيدخل "حزب الله" إسرائيل؟ الإجابة في تقرير أميركيّ
lebanon 24
Lebanon24
24/04/2026 18:50:03 Lebanon 24 Lebanon 24
تقرير أميركي يكشف: لماذا تريد إيران "شمول" لبنان بـ"وقف النار"؟
lebanon 24
Lebanon24
24/04/2026 18:50:03 Lebanon 24 Lebanon 24
هل اقتربت نهاية حرب لبنان؟ تقرير إماراتي يكشف وهذا ما قاله عن "الحزب"
lebanon 24
Lebanon24
24/04/2026 18:50:03 Lebanon 24 Lebanon 24

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:30 | 2026-04-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:26 | 2026-04-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:22 | 2026-04-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:53 | 2026-04-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:49 | 2026-04-24 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
