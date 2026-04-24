شهداء في تولين وإنذار لدير عامص.. هذا جديد وضع الجنوب

أعلنت ، اليوم الجمعة، استشهاد شخصين إثر غارة إسرائيلية استهدفت بلدة تولين - .



وكان الطيران الحربي استهدف فجراً منزلاً في البلدة الواقعة بقضاء جنوب أعقبها بقصف مدفعي للبلدة.



كذلك، أغار على بلدة خربة سلم.



وظهر اليوم، أفيد عن إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية فوق - صور.



وتحدثت معلومات ميدانية عن أن عملية الإسقاط تمت بواسطة صاروخ دفاع جوي، ما أدى إلى تحطم الطائرة في الجو وسقوطها قطعاً متناثرة.



إلى ذلك، أصدر الجيش الإسرائيلي اليوم إنذاراً بالإخلاء لسكان بلدة دير عامص في جنوب لبنان تمهيدا لاستهدافها.

أيضاً، استهدف قصف مدفعي أطراف وبيوت السياد في الجنوب، فيما واصل الجيش الإسرائيلي عمليات التفجير في البياضة.





