حمود: صمود إيران والموقف السعودي وراء "تصلب" الموقف اللبناني

أكد رئيس "الاتحاد العالمي لعلماء " الشيخ ماهر حمود، في موقفه السياسي الأسبوعي، الوقوف إلى جانب والمقاومة لكونهم "في خندق الحق" بدفاعهم عن ومواجهة الإجرام الأمريكي ونصرة الشعوب المستضعفة.



وأشار حمود إلى وجود تحسن نسبي في الموقف الرسمي اللبناني، تمثل في رفض فكرة التفاوض المباشر مع العدو التي روجت لها قنوات صهيونية، ومنع المصافحة بين السفيرة والإسرائيلي، وحصر المحادثات في قضايا الانسحاب وإعادة الإعمار وتحرير الأسرى.



وعزا الشيخ حمود هذا التحسن إلى عدة أسباب، منها صمود إيران في المواجهة وفشل ادعاءات بشأن تدمير برنامجها ، إضافة إلى الموقف السعودي الرافض لتقديم تنازلات مجانية وتلويحه بتغيير .

