|
لبنان
عون: لبنان مستعد للانتقال إلى مرحلة التعافي وشريك في بناء استقرار المنطقة
Lebanon 24
24-04-2026
|
10:53
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، خلال قمة جمعته في قبرص مع قادة كل من قبرص وسوريا والمفوضية والمجلس
الأوروبي
، استعداد
لبنان
للانتقال من مرحلة الأزمات إلى التعافي، مشدداً على أن استقرار لبنان يمثل جزءاً أساسياً من استقرار المنطقة.
وفي كلمته، عرض
الرئيس عون
التحديات الإنسانية والاقتصادية المتمثلة في كلفة النزوح الواسع والضغط على البنى التحتية والأضرار في القطاعات الحيوية، مؤكداً أن لبنان يسعى ليكون شريكاً في بناء الاستقرار وتعزيز النمو الاقتصادي والترابط في مجالات الطاقة والتجارة في شرق المتوسط، وليس فقط بلداً يواجه التحديات.
من جانبه، أشاد الرئيس القبرصي نيكوس كريستودوليدس بقيادة الرئيس عون، مؤكداً دعمه لسيادة لبنان وأهمية الانخراط في لقاءات مباشرة بين لبنان وإسرائيل. بدوره، أعرب رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا عن قلقه من الوضع في لبنان، مطالباً بتنفيذ وقف إطلاق النار واحترام القانون الدولي.
ووصف كوستا قرار الدولة
اللبنانية
بحظر الأنشطة العسكرية لحزب الله بـ "التاريخي"، مؤكداً دعم جهود نزع سلاحه لاستعادة الاستقرار المستدام.
ورحبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بوقف إطلاق النار، داعية إلى مسار دائم للسلام واحترام استقلال لبنان، ومذكرة بالمساعدات الأوروبية المرصودة للبنان بقيمة 100 مليون يورو.
من جهته
، أبدى الرئيس السوري أحمد
الشرع
استعداد بلاده للمساهمة في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، معرباً عن رغبة دمشق في تعزيز التعاون مع القارة الأوروبية.
وخلص الاجتماع، الذي تضمن صورة تذكارية مشتركة، إلى التأكيد على أهمية استتباب السلام والدور المحوري الذي يمكن أن تلعبه
أوروبا
بالتعاون مع دول
الشرق الأوسط
لتعزيز العلاقات بين القارتين.
