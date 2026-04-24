في بنت جبيل...الجيش الإسرائيلي يزعم استهداف 6 عناصر من حزب الله

زعم المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عبر اكس، أن "جيش الدفاع قضى على ستة عناصر من في ".

وقال: "رصدت قوات اليوم وقضت على ستة إرهابيين مسلحين ينتمون إلى حزب الله كانوا ينشطون في بنت جنوب الأمامي في ".

وأضاف: "فور رصدهم، اندلعت اشتباكات بالنيران بين المخربين والقوات حيث قامت القوات بالقضاء على ثلاثة مخربين بإطلاق النار. بعد ذلك قامت القوات باستهداف المبنى الذي كان ينشط منه المخربون وخلال الغارة تم على ثلاثة مخربين اخرين".

وتابع: "ستواصل قوات جيش الدفاع العمل لإزالة التهديدات عن مواطني في منطقة خط الدفاع الأمامي".