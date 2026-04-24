هذا المساء.. اشتباكات عنيفة جداً في بنت جبيل

تشهد مدينة - ، مساء الجمعة، اشتباكات عنيفة بين قوات العدو وعناصر من " ".



وذكرت معلومات ميدانية أنّ أصوات الاشتباكات الكثيفة تُسمع بوضوح في المناطق القريبة من بنت .



وفي وقتٍ سابق ، زعم المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عبر منصة "آكس"، أنَّ القوات قضت على ستة عناصر من حزب الله في بنت جبيل، وقال: "رصدت قوات اليوم وقضت على ستة مسلحين ينتمون إلى حزب الله كانوا ينشطون في بنت جبيل جنوب الأمامي في جنوب "، على حد زعمه.



وأضاف: "فور رصدهم، اندلعت اشتباكات بالنيران بين العناصر والقوات حيث قامت القوات بالقضاء على ثلاثة مسلحين بإطلاق النار. بعد ذلك قامت القوات باستهداف المبنى الذي كان ينشط منه العناصر وخلال الغارة تم على ثلاثة آخرين".



وتابع: "ستواصل قوات الجيش الإسرائيلي العمل لإزالة التهديدات عن مواطني في منطقة خط الدفاع الأمامي".





Advertisement