لبنان

المجلس الوطني لـ"قدامى موظفي الدولة": متضامنون مع روابط العاملين في القطاع العام

Lebanon 24
24-04-2026 | 16:04
المجلس الوطني لـقدامى موظفي الدولة: متضامنون مع روابط العاملين في القطاع العام
المجلس الوطني لـقدامى موظفي الدولة: متضامنون مع روابط العاملين في القطاع العام photos 0
أصدر المجلس الوطني لقدامى موظفي الدولة بياناً استهجن فيه ما نُسب إلى وزير المالية ياسين جابر في إحدى الصحف، في ظل الأوضاع الصعبة التي يمرُّ بها لبنان جراء الاعتداءات التي طاولت مختلف المناطق.


وأكد المجلس وقوفه إجلالاً أمام الشهداء والجرحى، مشيداً بصمود المواطنين، وبخاصة في الجنوب، وبالتضامن الاجتماعي الذي تجلّى من خلال استقبال النازحين.


واعتبر أن التصريحات المنسوبة إلى الوزير، وهو ابن الجنوب، لا تنسجم مع واقع معاناة العاملين في القطاع العام والمتقاعدين، مذكّراً بأنه تقدّم سابقاً بمشروع مرسوم أقرّه مجلس الوزراء في 16 شباط 2026، يقضي بمنح الموظفين والمتقاعدين ستة أضعاف رواتبهم كخطوة أولى لتحسين القدرة الشرائية.


ودعا المجلس جابر إلى العودة إلى القرار رقم 2 الصادر في التاريخ نفسه، وبخاصة البند السابع منه، والعمل على إعداد مشاريع القوانين اللازمة لتأمين الاعتمادات وإحالتها على مجلس النواب.


وختم المجلس بإعلان تضامنه مع تجمع روابط العاملين والمتقاعدين في القطاع العام، داعياً المتقاعدين إلى المشاركة في التحركات المرتقبة.
