المجلس الوطني لـقدامى موظفي الدولة: متضامنون مع روابط العاملين في القطاع العام

لبنان
المجلس الوطني لـ"قدامى موظفي الدولة": متضامنون مع روابط العاملين في القطاع العام
Lebanon 24
24-04-2026
|
16:04
A-
A+
photos
0
A+
A-
أصدر
المجلس الوطني
لقدامى موظفي الدولة بياناً استهجن فيه ما نُسب إلى
وزير المالية
ياسين جابر
في إحدى الصحف، في ظل الأوضاع الصعبة التي يمرُّ بها
لبنان
جراء الاعتداءات التي طاولت مختلف المناطق.
وأكد المجلس وقوفه إجلالاً أمام
الشهداء
والجرحى، مشيداً بصمود المواطنين، وبخاصة في الجنوب، وبالتضامن الاجتماعي الذي تجلّى من خلال استقبال
النازحين
.
واعتبر أن التصريحات المنسوبة إلى الوزير، وهو ابن الجنوب، لا تنسجم مع واقع معاناة العاملين في القطاع العام والمتقاعدين، مذكّراً بأنه تقدّم سابقاً بمشروع مرسوم أقرّه
مجلس الوزراء
في 16 شباط 2026، يقضي بمنح الموظفين والمتقاعدين ستة أضعاف رواتبهم كخطوة أولى لتحسين القدرة الشرائية.
ودعا المجلس جابر إلى العودة إلى القرار رقم 2 الصادر في التاريخ نفسه، وبخاصة البند السابع منه، والعمل على إعداد مشاريع القوانين اللازمة لتأمين الاعتمادات وإحالتها على مجلس النواب.
وختم المجلس بإعلان تضامنه مع تجمع روابط العاملين والمتقاعدين في القطاع العام، داعياً المتقاعدين إلى المشاركة في التحركات المرتقبة.
روابط العاملين في القطاع العام والمتقاعدين تهدد: الى التصعيد
رابطة موظفي الإدارة العامة تعلن الإقفال غداً "حفاظاً على أرواح العاملين فيها"
تجمع روابط القطاع العام: نرفض أي سياسة انتقائية في توزيع المال العام
"تجمع علماء جبل عامل" للنازحين: إيواؤكم مسؤولية وطنية عامة
مقدمات النشرات المسائيّة
6 شهداء في الجنوب اليوم.. ماذا أعلنت "الصحة"؟
"اختبار كبير" ينتظر لبنان.. كلام إسرائيليّ عن "الهدنة"
في أنطلياس.. وفد من "التيار" يكرّم شهداء الإبادة الأرمنية بوضع إكليل من الزهر
في روميه.. هذا ما فعله شخص يتعاطى المخدرات
بري "غير راضٍ" عن وزيرة!
بالفيديو: "عبارة" من سفيرة لبنان في أميركا أعجبت ترامب.. شاهدوه
لمن يتلقى دولارات من خارج لبنان.. معلومة جديدة
عاجل.. صحيفة إسرائيلية: تل أبيب ستعاود قصف لبنان رغم "الهدنة"
خضع لعملية جراحية.. نتنياهو يعلن إصابته بمرض خطير!
"ولعت" بين زوجة وطليقة فنان شهير .. والكشف عن تفاصيل مالية وإنسانية مؤلمة (فيديو)
سلاف فواخرجي تُثير الجدل بوصلة رقص مع هذا الفنان (فيديو)
انهارت خلال التشييع.. منة شلبي تودع والدها إلى مثواه الأخير (فيديو)
