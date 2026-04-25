أبو الحسن: نحتاج لرعاية دولية إقليمية تساعدنا على حصر السلاح

25-04-2026 | 03:56
قال عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي أبو الحسن ل "لبنان الحر" ضمن برنامج "بلا رحمة": "موقفنا واحد ومتكامل. مع بداية الحرب عندما بدأنا الحركة السياسية في اتجاه الأطراف طرحنا فكرة ان نتوصل الى وقف موقت لاطلاق نار ليصبح شاملاً في ما بعد تمهيداً للتفاوض. وأمل رئيس الجمهورية ان نؤازره وأيدناه وعندما استمرت الحرب نظرنا بواقعية الى مشهديتها وطالبنا بأن يكون هناك ورقة تقوم على وقف النار والاعتداءات والعودة الى روحية اتفاقية 27 ت2 2024 واعادة الاعتبار لل1701 والعودة الى اتفاقية الهدنة عام 49 كي تتلاءم مع الواقع العسكري والسياسي والمستجد للاعبين في المنطقة وطلبنا هذا الامر من الرئيس وقلنا ان كل هذه العملية تحتاج الى ضامن وهو الأميركي ولكن اشرنا ايضاَ الى من يضمن حزب الله فحصل التشاور بين الرؤساء الثلاثة ونحتاج لموقف واضح من الحزب بموضوع تفويض بري" .



أضاف: "حرب اليوم تختلف عن حرب ال24  ويجب ان تبقى عيننا على المسار اللبناني وان نفاوض عن أنفسنا من دون تدخل أي رأي إقليمي وان ننتبه لمسألة الضمانات فعندها قد نحتاج الى الجانب الإيراني وأعتقد ان الوسطاء سياعدوننا في هذا المجال" .



وأردف: "نبحث عن وقف نار دائم وحصر السلاح بالدولة تطبيقاً للقرارات. نحتاج لرعاية دولية إقليمية تساعدنا على حصر السلاح"، سائلاً: "اذا لم تصل مفاوضات باكستان الى نتيجة من يضمن ان الحزب سيقبل بتسليم سلاحه؟".



وأشار الى أنه عندما وصل الجانب الاسرائيلي الى افق مسدود، ورأى انه "لا يستطيع التقدم كما هو مخطط تراجع وصدر موقف إسرائيلي يقول ان القضاء على حزب الله يحتاج الى القوة العسكرية والحل الدبلوماسي" .



وجزم أبو الحسن: "لا نقبل ان يبقى السلاح خارج الشرعية حتى نمنع الفتنة نضغط باتجاه مسار تفاوضي لا تنازل فيه عن اتفاق طائف لجهة حصر السلاح وهذا يحتاج الى ضامنين: الولايات المتحدة لتضمن إسرائيل، وايران في ما خص سلاح حزب الله".



ورفض كلام المسؤول السياسي في "حزب الله" محمود قماطي وقال انه مردود والحكومة خط احمر والجيش خط أحمر وممنوع اشعال الفتنة .



وتابع: "نحن مع المفاوضات المباشرة ولكن ليس الآن والإسرائيلي لا يزال يقتل ويفجر. عملية السلام قد تأتي وقد يكون جزءاً من المنظومة العربية التي قد تنهي الصراع مع إسرائيل ونطوي تلك الصفحة".



وختم أبو الحسن: "واقعية المملكة تترجم في زيارة بن فرحان ويبدو ان الخليج يبحث عن أمنه وهذا ما رأيناه في جولة الإيراني على دول الخليج ومتقاربون الى حد التطابق مع نظرة المملكة للامور".
