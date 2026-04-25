"إسرائيل في أسوأ وضع".. هكذا تحدثت صحيفة عن لبنان

نشرت صحيفة " " تقريراً جديداً قالت فيه إنّ تعيش في وضع سيء جداً، وذلك في ضوء القرارات السياسية ووقف إطلاق النار المؤقت في بضغوط أميركية.



ويقول التقرير إن وضع إسرائيل على صعيد لبنان وغزة هو أسوأ حالياً مقارنة بوضعها يوم 27 شباط الماضي، أي قبل الهجوم الأميركي - على بيومٍ واحد.





وفي ما يتعلق بلبنان، تقول الصحيفة إنَّ "الجيش الإسرائيلي كان ينفذ عمليات أمنية يومية في جميع أنحاء لبنان، لكن في الأيام الأخيرة انقلب الوضع، وأصبح يهاجم القوات الإسرائيلية بالصواريخ وقذائف الهاون والطائرات المسيّرة"، وأضافت: "عملياً، يخضع الجيش الإسرائيلي لقيود مفروضة عليه من قبل السلطة السياسية، فليست الحكومة الإسرائيلية هي من تتخذ القرارات المتعلقة بالسياسة العسكرية في لبنان، بل في ".





أما بخصوص إيران، فنقل المحلل العسكري عن ضباط في الجيش الإسرائيلي زعمهم أن "إنجازات تكتيكية مبهرة تحققت في الحرب ضد إيران، لكن لا تزال هناك عدة عمليات يتعين تنفيذها، وأهداف يجب استهدافها، لا سيما في منظومة الصواريخ الباليستية".





ووفقاً لهؤلاء الضباط، فإن الوضع الراهن معقد للغاية، فإيران تواصل نشاطها على مختلف الجبهات، في حين يواصل حزب الله القتال في لبنان مع استمرار وجود لـ" " في غزة، ناهيك عن نشاط الحوثيين في اليمن.





وفي الختام، دعا هؤلاء الضباط إسرائيل لـ"العودة إلى القتال ضد إيران، وكذلك ضد حزب الله في لبنان وحماس في غزة". (عربي21)