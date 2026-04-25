تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

"إسرائيل في أسوأ وضع".. هكذا تحدثت صحيفة عن لبنان

Lebanon 24
25-04-2026 | 16:55
A-
A+
إسرائيل في أسوأ وضع.. هكذا تحدثت صحيفة عن لبنان
إسرائيل في أسوأ وضع.. هكذا تحدثت صحيفة عن لبنان photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
نشرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية تقريراً جديداً قالت فيه إنّ إسرائيل تعيش في وضع سيء جداً، وذلك في ضوء القرارات السياسية ووقف إطلاق النار المؤقت في لبنان بضغوط أميركية.
 
 
ويقول التقرير إن وضع إسرائيل على صعيد لبنان وغزة هو أسوأ حالياً مقارنة بوضعها يوم 27 شباط الماضي، أي قبل الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران بيومٍ واحد.


وفي ما يتعلق بلبنان، تقول الصحيفة إنَّ "الجيش الإسرائيلي كان ينفذ عمليات أمنية يومية في جميع أنحاء لبنان، لكن في الأيام الأخيرة انقلب الوضع، وأصبح حزب الله يهاجم القوات الإسرائيلية بالصواريخ وقذائف الهاون والطائرات المسيّرة"، وأضافت: "عملياً، يخضع الجيش الإسرائيلي لقيود مفروضة عليه من قبل السلطة السياسية، فليست الحكومة الإسرائيلية هي من تتخذ القرارات المتعلقة بالسياسة العسكرية في لبنان، بل البيت الأبيض في واشنطن". 
 

أما بخصوص إيران، فنقل المحلل العسكري عن ضباط في الجيش الإسرائيلي زعمهم أن "إنجازات تكتيكية مبهرة تحققت في الحرب ضد إيران، لكن لا تزال هناك عدة عمليات يتعين تنفيذها، وأهداف يجب استهدافها، لا سيما في منظومة الصواريخ الباليستية".


ووفقاً لهؤلاء الضباط، فإن الوضع الراهن معقد للغاية، فإيران تواصل نشاطها على مختلف الجبهات، في حين يواصل حزب الله القتال في لبنان مع استمرار وجود لـ"حماس" في غزة، ناهيك عن نشاط الحوثيين في اليمن.


وفي الختام، دعا هؤلاء الضباط إسرائيل لـ"العودة إلى القتال ضد إيران، وكذلك ضد حزب الله في لبنان وحماس في غزة". (عربي21)

لبنان

عربي-دولي

البيت الأبيض

الإسرائيلية

الإسرائيلي

بيت الأب

حزب الله

واشنطن

معاريف

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24