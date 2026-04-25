لبنان

معدات إسعافات أولية من الصليب الأحمر إلى وحدة الكوارث قضاء صور

Lebanon 24
25-04-2026 | 11:12
معدات إسعافات أولية من الصليب الأحمر إلى وحدة الكوارث قضاء صور
سلّم الصليب الأحمر اللبناني معدات وتجهيزات إسعافات أولية مخصصة إلى فرق المستجيب الأول العاملة ضمن وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور، في خطوة تهدف إلى تعزيز الجهوزية ورفع مستوى الاستجابة السريعة للحالات الطارئة.

وحتى تاريخه، تم توزيع المعدات على 28 فريقاً من فرق المستجيب الأول في قضاء صور، بالتنسيق مع مدير وحدة الحد من مخاطر الكوارث في الصليب الأحمر اللبناني قاسم شعلان، على أن يُستكمل اليوم تسليم ثلاثة فرق إضافية فريق الزراعة البص، فريق المعشوق، وفريق برج رحال.

وجرى حفل التسليم بحضور مدير وحدة إدارة الكوارث مرتضى مهنا، ورئيس مركز صور في وحدة الحد من مخاطر الكوارث في الصليب الأحمر اللبناني إسماعيل الأشقر، مفوض جمعية الرسالة الاسعاف الصحي في مفوضية جبل عامل محمد نصرالله ونائب المفوض مصطفى دياب إلى جانب رؤساء فرق المستجيب الأول العاملة في المنطقة.

وتأتي هذه المبادرة في إطار دعم القدرات الميدانية للفرق العاملة على الأرض، وتمكينها من التدخل الفوري والفعّال في مختلف الظروف، لا سيما في ظل التحديات المتزايدة التي تشهدها المنطقة.

وأعرب مدير وحدة ادارة الكوارث مرتضى مهنا عن شكره وتقديره للصليب الأحمر اللبناني على هذه المبادرة، مؤكداً أنها تسهم بشكل أساسي في تعزيز جهوزية فرق المستجيب الأول، وترفع من قدرتها على حماية الأرواح وتقديم الإسعافات السريعة عند الحاجة. 

 

