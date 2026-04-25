وزارة السياحة أطلقت المرحلة الأولى من اختبار شهادة منقذي السباحة

أشرفت وزيرة السياحة على المرحلة الأولى من دورة الاختبار لنيل شهادة منقذ سباحة التي أطلقتها للعام 2026، في منتجع "كاب سور فيل" .





وتهدف هذه إلى تخريج دفعات جديدة من حاملي الإجازات الرسمية، بشروط صارمة، نظراً لأهمية السلامة العامة، وبعد توقف لمدة ست سنوات.





تقدّم في هذه المرحلة 91 مشارك، وجرت بالتعاون مع ممثلين عن وزارة السياحة، ، الدفاع المدني، اللبناني وفوج الإطفاء.





تحدد الوزارة قريباً التواريخ اللاحقة لمتابعة استقبال الطلبات وإجراء الاختبار.

