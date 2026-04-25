نديم الجميل التقى في الدوحة رئيس وزراء قطر

زار النائب نديم الجميل ، حيث التقى بن بن جاسم آل ثاني.





وخلال اللقاء، أعرب الجميّل عن تضامنه مع دولة قطر في ضوء التطورات الأخيرة. كما جرى بحث الأوضاع العامة في والتطورات الإقليمية، إضافة إلى العلاقات الثنائية بين البلدين. وتناولت المحادثات أيضا سبل دعم الاستقرار في لبنان وتعزيز دور مؤسساته، لا سيما في المجالين الأمني والإداري.





وأعرب الجميّل عن تقديره لحفاوة الاستقبال، مثمّناً الدور الذي تقوم به دولة قطر على المستويين الإقليمي والدولي، ومشيداً بما حققته من "نجاحات في إدارة وتنظيم الأحداث الكبرى". كما أكد "أهمية استمرار التواصل والتنسيق في المرحلة المقبلة، بما يخدم مصلحة لبنان واستقراره".

