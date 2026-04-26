الأمطار عائدة وإنخفاض ملحوظ في الحرارة... هكذا سيُصبح الطقس إبتداءً من بعد ظهر اليوم

أفادت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية، أنّ طقساً ربيعيّاً متقلباً وممطراً أحياناً يسيطر على والحوض الشرقي للمتوسّط اعتباراً من بعد ظهر اليوم الأحد مع انخفاض بدرجات الحرارة بسبب تأثير منخفض جوي محدود الفعالية متمركز حتى مساء غد الاثنين حيث ينحسر تدريجياً مع بقاء بعض التقبات المحلية حتى بعد ظهر يوم الأربعاء المقبل حيث يعود الطقس الى الاستقرار.



ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر نيسان في بين ١٥ و ٢٤، في بين ١٣ و ٢٣ وفي بين ٩ و ٢٢ درجة.

الطقس المتوقع في لبنان:

الأحد:

غائم جزئياً الى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة مع درجات حرارة مرتفعة خلال النهار والتي تكون فوق معدلاتها الموسمية ، تبدأ بالانخفاض التدريجي والسريع اعتباراً من بعد الظهر مع ارتفاع بنسبة الرطوبة فيتكون الضباب على المرتفعات وتتكاثف الغيوم ، تتساقط أمطار متفرقة وموحلة يرافقها برق ورعد خاصة في المناطق الداخلية كما تنشط الرياح أحياناً.

الإثنين:

غائم جزئياً الى غائم مع ضباب على المرتفعات وانخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية، تتساقط أمطار متفرقة تشتد غزارتها أحيانا اعتبارًا من الظهر خاصة في المناطق الجبلية والداخلية مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة، تنحسر الامطار خلال اللليل..

الثلاثاء:

غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة. تتكاثف الغيوم اعتبارًا من بعد الظهر خاصة في المناطق الداخلية وتصبح الأجواء مهيأة لتساقط أمطار متفرقة غزيرة أحيانًا مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة مع فرص تساقط حبات البرد، تنحسر الأمطار ليلاً.

الأربعاء:

قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، يتوقع تساقط أمطار محلية في المناطق الداخلية اعتباراً من الظهر، يستقر الطقس اعتباراً من المساء.