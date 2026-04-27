أبي رميا: الشارع غير مطمئن

كشف النائب سيمون أبي رميا، أن "هناك أجندة إسرائيلية برعاية أميركية مفادها أنّه لا حلّ في قبل معالجة مسألة سلاح ، وفي هذا السياق، يُتداول بوجود هامش تحرّك واسع مُعطى لإسرائيل بدعم أميركي. فالحرب مستمرة في الجنوب، مع اعتداءات إسرائيلية يومية، ما يعني أنّه عملياً لا وجود لوقفٍ فعلي لإطلاق النار. في المقابل، يواصل حزب الله تنفيذ عمليات ضد الاحتلال ".



وقال أبي رميا خلال مقابلة عبر "الجديد": "هناك مقاربتان لقراءة المشهد: الأولى ترتبط بمتابعة ما يجري على المستوى الإقليمي، ولا سيما في ضوء التطورات المرتبطة بإيران وانعكاساتها المحتملة على جبهة لبنان. أمّا المقاربة الثانية، فتنطلق من قراءة تفيد بأن أي مسار بين والولايات المتحدة سينعكس حكماً على الوضع اللبناني."



ورأى "أننا اليوم أمام فرصة تاريخية، فالرئيس جوزاف عون والحكومة والرئيس يضعون المصلحة العليا في المقدمة، ويسعى الرئيس عون إلى إطلاق مسار تفاوضي يحقق ما لم يتحقق في الحرب، على قاعدة واضحة: لا لقاء مع قبل انسحابها، وعودة النازحين، وتحرير الأسرى، وإطلاق عملية إعادة الإعمار. فاللبنانيون تواقون إلى السلام والاستقرار والازدهار والأمان. لطالما مررنا بمراحل ظننا فيها أن الأجواء قد هدأت، قبل أن تعود الحروب لتفرض نفسها".



وعبّر عن قلقه "من الخطاب التخويني الذي يستهدف الرئيس عون ورئيس الحكومة نواف سلام، كما يثير القلق أيضاً تصاعد خطاب التقسيم والتصعيد".



تابع: "تشير المعلومات إلى أن السفير سيمون كرم يتولى مهمة متابعة ملف المفاوضات، في ظل خلية عمل ناشطة في القصر ، بالتنسيق مع الجهات المعنية في السراي الحكومي، لمواكبة عمل الوفد المفاوض."



ودعا "حزب الله إلى التحلّي بالجرأة والشجاعة للوقوف إلى جانب الدولة اللبنانية في مسار المفاوضات، عندما يكون هناك وفد يتحدث باسم لبنان، فهو يمثّل لبنان بكل مكوّناته، ولا يحتاج إلى أي تمثيل طائفي من أي جهة كانت. فهذا الوفد يتحرّك بتفويض من رئيس الجمهورية، وبالتالي يعبّر عن الدولة اللبنانية بكل مؤسساتها وشعبها."



وتعليقًا على الأحداث الأمنية التي حصلت قال: "ما سمعناه بالأمس بشأن ما حصل في يُنذر بخطرٍ على العيش المشترك، وكأننا أمام مجموعاتٍ متناحرة. إن الخطر الحقيقي على صيغة لبنان وكيانه يكمن في الخطاب الطائفي والمذهبي الذي برز في هذه الأحداث".



ختم: "ما جرى غير مقبول، سواء من حيث استخدام القوة المفرطة، أو من خلال ردود الفعل المتشنجة والمحاكمات الافتراضية التي سمعناها. إن الشارع غير مطمئن، لا في بيروت ولا في الجديدة، او غيرها من المناطق، وهذه مسؤوليتنا جميعاً لجهة اعتماد خطابٍ توحيدي يساهم في تهدئة النفوس وإطفاء نار التوتر".

