بري تابع تطورات الاوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية والميدانية خلال لقائه وزيري الصحة والعدل

استقبل في مقر الرئاسة الثانية في العامة الدكتور راكان ناصر الدين حيث جرى عرض للاوضاع العامة والمستجدات السياسية والميدانية وملف على ضوء الخروقات الاسرائيلية المتصاعدة لوقف اطلاق النار.

وضع الوزير ناصر الدين رئيس المجلس بواقع القطاع الصحي والاستشفائي والاسعافي في والخسائر البشرية والمادية التي خلفها العدوان على هذه القطاعات في لبنان.



كما تابع المستجدات السياسية وشؤوناً قضائية خلال لقائه وزير العدل عادل نصار.



رئيس المجلس استقبل أيضا المفتي طالب.