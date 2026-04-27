من نواف سلام.. ورقة جديدة تخصّ "حزب الله"

نُقل عن مرجع حكومي كبير قوله خلال اجتماع مُغلق أنّ بجعل مدينة "منزوعة السلاح"، ينبعُ من فكرة لدى رئيس الحكومة مفادها "تجريد من أي ورقة قوة قد يستخدمها ضد العاصمة بيروت تحديداً".



وذكرت المصادر أنّ سلام لديه مخاوف من انتقال "الحزب" لـ"استخدام سلاحه" في بيروت بشكل خاص في حال "حُشر" عسكرياً في الجنوب، وتحديداً إن اتخذت المفاوضات المباشرة بين وإسرائيل مساراً تصاعدياً لوقف الحرب.



وبحسب المصادر، فإن المخاوف تنبع من إمكانية تكرار سيناريو 7 أيار 2008، الأمر الذي جعل سلام يخطو تلك الخطوة ويروّج لها في أوساط سياسية مختلفة انطلاقاً من أهمية بيروت كمدينة تمثل "ثقل الدولة" وبالتالي لا قبول بتاتاً بأي اهتزاز أمني فيها.

