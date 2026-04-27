أين أصبح مطار رينيه معوض؟.. تساؤلات من دار الفتوى للحكومة

27-04-2026 | 10:29
أين أصبح مطار رينيه معوض؟.. تساؤلات من دار الفتوى للحكومة
شهدت دار الفتوى في طرابلس اجتماعاً وطنياً شمالياً جامعاً، شارك فيه المفتي الشيخ محمد إمام، والمطران يوسف سويف، والمفتي الشيخ زيد زكريا، بحضور رئيس غرفة التجارة توفيق دبوسي وشخصيات بلدية وتقنية، لبحث ملف مطار الشهيد رينيه معوض في القليعات.

واستعرض المجتمعون العوائق التي تواجه تشغيل المطار باعتباره شرياناً حيوياً لإنعاش الدورة الاقتصادية في الشمال، موجهين تساؤلاً للسلطات المعنية عن مآل الملف بعد الوعود الإعلامية والزيارات الميدانية السابقة، وسبب التأخر في طرح دفتر الشروط الخاص بتشغيله وفق المعايير الدولية.

وطالب اللقاء الحكومة اللبنانية بوضع جدول زمني واضح وشفاف لإطلاق العمل في المطار، مؤكدين على ضرورة تنفيذه وإدارته بما يتماشى مع الأصول الدولية المتبعة في قطاع الطيران والمطارات.
