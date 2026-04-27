أين أصبح مطار رينيه معوض؟.. تساؤلات من دار الفتوى للحكومة

شهدت دار في اجتماعاً وطنياً شمالياً جامعاً، شارك فيه المفتي إمام، والمطران يوسف سويف، والمفتي الشيخ زيد زكريا، بحضور توفيق دبوسي وشخصيات بلدية وتقنية، لبحث ملف مطار الشهيد رينيه في القليعات.



واستعرض المجتمعون العوائق التي تواجه تشغيل باعتباره شرياناً حيوياً لإنعاش الاقتصادية في ، موجهين تساؤلاً للسلطات المعنية عن مآل الملف بعد الوعود الإعلامية والزيارات الميدانية السابقة، وسبب التأخر في طرح دفتر الشروط الخاص بتشغيله وفق المعايير الدولية.



وطالب اللقاء بوضع جدول زمني واضح وشفاف لإطلاق العمل في المطار، مؤكدين على ضرورة تنفيذه وإدارته بما يتماشى مع الأصول الدولية المتبعة في قطاع الطيران والمطارات.

